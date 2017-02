La France se cherche

L’AXE RABAT-PARIS À L’ÉPREUVE DES URNES

Nous avons toujours suivi, avec un intérêt qui frise parfois le rapport passionnel, les opérations électorales en France. C’est tout simplement que nous nous sentons concernés, à plus d’un titre.

Fortement adossé au passé colonial et à la particularité de son dénouement, le facteur économique arrive en premier. Il paraît donc normal que la France soit notre principal partenaire, talonnée de plus en plus par l’Espagne.

Tout en étant plus que jamais déterminant, le primat économique est au beau fixe entre les deux pays. Il est donc nécessaire de l’entretenir et de le maintenir sur la même trajectoire ascendante. On comprend, dès lors, que les opérateurs économiques soient attentifs au moindre frémissement politique à Paris.

Nous y sommes, précisément. La campagne pour les présidentielles françaises bat son plein. Les Français aiment cette atmosphère d’ébullition politique, à croire qu’ils sont toujours en campagne. Le nombre des candidats, accrédités à l’aune des 500 parrainages parmi les maires, sera incessamment fixé. Certains étant plus égaux que d’autres, ce sont les trois ou quatre susceptibles de faire partie du duo final du 2ème tour qui pèseront sur le faisceau relationnel entre la France et le Maroc. Pour ce cas précis, peutêtre plus qu’ailleurs, la notion droitegauche n’est plus ce paramètre opératoire infaillible, comme auparavant.

Lorsque François Mitterrand a été élu en 1981, nous avions appréhendé la réincarnation de cette gauche ressuscitée, avant que les choses ne se normalisent par le génie de deux mastodontes de la politique, Mitterrand et Hassan II. Le même sentiment de crainte a accompagné l’arrivée au pouvoir de François Hollande en 2012. Incroyable mais vrai, le nouveau président s’est inscrit sur la même ligne des relations franco-marocaines entamées par son prédécesseur et ennemi intime, Nicolas Sarkozy. Une coopération mutuellement fructueuse dont les meilleures concrétisations ont été le complexe Renault de Tanger, le tram de Casablanca et bientôt le TGV marocain, une première en Afrique.

Ce n’est pas pour autant qu’il faut mettre la vigilance politique en veilleuse; comme si le climat d’entente entre les deux pays était définitivement acquis, quel que soit le prochain locataire de l’Elysée. Des voix discordantes montent déjà de la surenchère qui caractérise toute campagne électorale. Le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon, faisant écho à son allié Arnaud Montebourg, a annoncé qu’il relocalisera les entreprises françaises délocalisées, genre Renault-Tanger, par exemple.

En ce qui concerne la question du Sahara marocain, l’attitude de François Hollande, comme celle de ses prédécesseurs, a toujours été en faveur de la préservation de l’intégrité territoriale du Maroc. L’actuel président sortant s’est même distingué par sa ferme opposition aux manoeuvres d’Alger et de sa création, le Polisario, à l’ONU. Sur ce point précisément, une ombre subsiste sur la position d’Emmanuel Macron, un candidat venu de nulle part. Il a été récemment en Algérie, où il a eu droit à un accueil en grande pompe, comme s’il était déjà à l’Elysée. Contre quoi? Mystère.

Si l’on s’en tient à la partie visible de ce déplacement, M. Macron convoite, certainement, les bulletins de vote des 7 millions de Franco-algériens. Un trésor électoral en déshérence qui vaut le détour. Il n’en demeure pas moins que la fixation algérienne sur le Maroc est constamment présente. Au même titre que les frais d’une campagne électorale qui coûte cher. Rien n’est trop cher pour financer cette fixation, encore moins une consigne de vote. Quant à l’hypothèse d’un État français incarné par le Front national (FN), ce serait une révolution à l’envers. Impensable, même si la politique, c’est aussi le domaine de l’impossible