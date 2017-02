Fortes averses de pluies et chutes de neige prévues au Maroc entre vendredi et dimanche

De Fortes averses de pluies allant de 60 à 160 mm, des rafales de vents entre 60 et 90 km/h et des chutes de neige variant entre 30 et 80 cm sont prévues entre vendredi et dimanche dans plusieurs régions du Maroc, a indiqué vendredi la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial.

Ainsi, des pluies oscillant localement entre 60 et 160 mm, avec averses fortes et parfois orageuse intéresseront, du samedi à 3H00 au dimanche à 24H00, les provinces d’Essaouirra, Agadir Ida-Outanane, Chtouka-ait Baha, Inzegane-Ait-Melloul, Taroudant, Safi, Chichaoua, Al Haouz, Ouarzazate, Tinghir, Tiznit et Sidi Ifni, a précisé la DMN.

La direction prévoit aussi des chutes de neige à des hauteurs dépassant 1700 m, variant localement entre 30 et 80 cm, entre samedi et dimanche, dans les provinces d’Al Haouz, Taroudant, Chichaoua, Azilal, Ouarzazate, Tinghir, Midelt, Beni Mellal, Ifrane, Taza (Bouiblane), Boulemane et Al Hoceima.

Dans son bulletin spécial, la DMN a relevé également que des rafales de vent entre 60 et 90 Km/H sont prévues, vendredi de 12H00 à 24H00, dans les provinces de Figuig, Errachidia, Zagora, Jerada et Midelt, notant que ces vents forts intéresseront, du samedi à 12H00 au dimanche à 24H00, les provinces de Tarfaya, Tan-Tan, Laâyoune, Essaouira, Safi, Chichaoua, Al Haouz, Figuig et Jerada.