Formation du gouvernement : le PPS appelle à une gestion sage et sereine

Le Parti du progrès et du socialisme (PPS) a appelé à gérer l’étape des consultations pour la formation du gouvernement avec la « sagesse et sérénité » requises et à éviter toute tension pour transcender le plus vite possible la situation actuelle et ses répercussions négatives sur le pays.

Dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP, le PPS indique que son bureau politique a tenu mercredi une réunion consacrée aux développements que connait ses derniers temps la scène politique nationale, notamment les consultations pour la formation du gouvernement et leur complexité suite à la publication d’un communiqué de quatre partis politiques et la réponse du chef de gouvernement désigné à ce communiqué.

Le parti exprime à cet égard son ambition de voir toutes les parties œuvrer collectivement et avec sincérité, de manière à permettre la reprise normale de la vie institutionnelle dans le cadre d’un climat empreint de confiance, de crédibilité et de coopération entre les différentes institutions, à consolider le choix démocratique et à répondre aux attentes légitimes de la population marocaine à tous les niveaux.

Le PPS affirme sa détermination à continuer d’œuvrer pour parvenir à une solution consensuelle basée sur le respect de la constitution et de la volonté populaire exprimée lors des élections législatives du 07 octobre, de la démarche démocratique saine et de la coopération fructueuse entre les institutions.