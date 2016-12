Formation du gouvernement: Benkirane rencontre Akhannouch et Laenser

Abdelilah Benkirane a rencontré jeudi soir à Rabat, le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, et le secrétaire général du Mouvement populaire (MP), Mohand Laenser, dans le cadre des consultations pour la formation du nouveau gouvernement.

Cette réunion a été positive et très importante. Nous avons posé plusieurs problématiques, et les grandes problématiques qui se posent concernent ce qui qui s’est passé en fin de semaine dernière à travers les déclarations et les positions exprimées au sujet des communiqués de l’Etat et du gouvernement (ministère des Affaires étrangères), ce qui pourrait conduire à un manque de confiance avec certaines parties, au moment où nous aspirons à un gouvernement homogène, a déclaré M. Akhannouch à la presse à l’issue de cette rencontre.

Il a ajouté avoir défendu cette approche avec M. Laenser « et nous avons essayé d’en convaincre le chef du gouvernement désigné, lequel a demandé un peu de temps pour réflexion », a-t-il dit.

M. Benkirane avait rencontré lundi dernier le président du RNI et les deux hommes avaient convenu de poursuivre leurs concertations « dans trois jours ». La reprise de ces consultations intervient à la suite de l’entrevue qu’ont eue récemment, sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les conseillers du Souverain, MM. Abdelatif Mennouni et Omar Kabbaj, avec le chef du gouvernement désigné, et au cours de laquelle ils ont fait part à M. Benkirane du souci de Sa Majesté le Roi de voir le nouveau gouvernement se former dans les meilleurs délais.