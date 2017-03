Forbes 2017 : voici les hommes les plus riches du Maroc

La revue Forbes vient de publier son classement 2017 des hommes les plus riches du monde. Et c’est Bill Gates, le fondateur de Microsoft qui reste en tête des fortunes mondiale avec un patrimoine estimé à 86 milliards de dollars, soit 11 milliards de plus qu’il y a un an.

Concernant le Maroc, Ohtman Benjelloun, président du Groupe FinanceCom figure en haut du palmarès national avec une fortune évaluée à 1,9 Md de dollars. Il est 1.098ème rang au niveau mondial.

Vient juste après, Aziz Akhannouch, actuel ministre de l’Agriculture et de la Pêche et patron du Groupe Akwa. Sa fortune est estimée à 1,5 Md de dollars (1.376ème). Elle est suivie par celle d’Anas Sefroui qui se place à la 1.795ème position mondiale avec une fortune de 1,1 milliard de dollars.