Football : Ronaldinho nouvel ambassadeur du FC Barcelone

Le génial joueur brésilien Ronaldinho va représenter comme ambassadeur le FC Barcelone pour les prochaines années, a annoncé jeudi soir le club champion d’Espagne en titre où il a évolué de 2003 à 2008.

« Le FC Barcelone et Ronaldinho sont arrivés à un accord afin que le joueur devienne le représentant et l’ambassadeur du club lors de différents événements et cérémonies au cours des prochaines années », a indiqué le double champion d’Espagne en titre dans un communiqué.

Agé de 36 ans, Ronaldinho a brillé pendant cinq ans avec le Barça où il marqué 91 buts en 198 rencontres. Outre deux Championnats nationaux (2005, 2006), il y a également soulevé la Ligue des champions en 2006, la seule de sa carrière.

Sa dernière expérience sur un terrain remonte à la période juillet-septembre 2015 au Fluminense de Rio de Janeiro.

Avant de signer en Catalogne, Ronaldinho a joué deux ans au PSG. Samedi, depuis la capitale française, il avait déclaré vivre « déjà comme un ambassadeur » du club de la capitale, tout en réfutant l’intention d’intégrer l’équipe dirigeante.