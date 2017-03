Fondation Marocaine de l’Etudiant : postulez pour les bourses de mérite 2017/2018

La Fondation Marocaine de l’Etudiant (FME) a lancé, le 20 Mars 2017, son appel à candidature aux futurs bacheliers pour bénéficier des bourses de mérite au titre de la rentrée universitaire 2017/2018. Ces bourses sont financés grâce à la contribution de sponsors, de particuliers et d’établissements privés. Les candidatures à aux différents programmes de bourses sont ouvertes jusqu’au 30 Avril 2017 sur le site www.fme.ma/candidature. En parallèle, la Fondation Marocaine de l’Etudiant a entamé la 5ème Edition de la « Caravane Projet de Vie ». Une campagne d’information et d’orientation au niveau nationale visant à promouvoir les programmes de bourses proposés par la FME et de contribuer à l’orientation des futurs bacheliers. Pour connaitre les dates des rencontres et les manifestations auxquelles prendra part la FME, visitez le site www.fme.ma/caravane ou la page Facebook de la Caravane 2017 https://www.facebook.com/Caravaneprojetdevie

Les premières étapes de la Caravane concerneront les provinces des régions du sud du royaume. La Road show dans les provinces du sud a débuté le lundi 20 Mars par la participation au Forum Régional de l’Etudiant de Goulmim.