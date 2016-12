Les filles marocaines ont du mal à trouver mari

Abientôt 40 ans en août 2016, Lamiae a tout de la femme épanouie. Cadre dans une grande entreprise à Casablanca, elle s’active par ailleurs dans plusieurs associations de la ville, dont une qui s’occupe ce mois de Ramadan 2016 de distribuer des paniers de repas aux plus nécessiteux. “J’aime beaucoup ce que je fais”, nous déclare-t-elle. “C’est une manière pour moi de ne pas oublier que tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Quand on a un bon travail et le bon salaire qui va avec et qu’on se contente généralement de fréquenter les gens de la même extraction sociale, on en vient souvent à se couper totalement des réalités de son pays.”

Mais pour beaucoup dans son entourage, dont ses parents et ses frères et soeurs, Lamiae aurait raté sa vie. En effet, elle ne s’est jamais mariée. Un choix qu’elle assume pleinement toutefois. “Plein de fois, j’ai eu des demandes en mariage”, nous confie-t-elle. “Des fois, c’était même à l’instigation de ma mère, pour qui je devais me trouver un mari pour accomplir ma religion, comme on dit. Mais je ne vois pas en quoi j’aurais à me marier avec quelqu’un uniquement parce que c’est bien vu par la société. J’aurais sauté le pas sans hésiter si j’avais trouvé chaussure à mon pied. Mais jusqu’à présent, ça n’a jamais vraiment été le cas. Mon seul regret, cela dit, parfois, c’est de n’avoir jamais eu d’enfants. J’aimerais bien en avoir un jour même si je sais qu’avec l’âge, ça devient de plus en plus difficile.”

“Pas de chaussure à mon pied”

Comme Lamiae, beaucoup de Marocaines en âge de se marier n’ont jamais convolé en justes noces. Certaines ne le feront peut-être jamais. D’après une étude de l’organisation non gouvernementale (ONG) britannique Family Organize, quelque 60% de la population féminine du pays serait concernée, soit plus de 8 millions d’âmes environ. C’est plus de 31 points de plus que les résultats livrés en octobre 2015 par le Haut-commissariat au plan (HCP), l’institution chargée de la production statistique, à l’issue du recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) qu’il avait effectué en 2014. Celui-ci avait constaté une baisse de 15% du célibat féminin en dix ans. “60%, c’est fortement exagéré à mon sens”, relève Pr Mostafa Aboumalek, auteur de plusieurs publications sur le phénomène du mariage au Maroc. “Certes, le phénomène du célibat existe, et il prend une proportion de plus en plus grande au fur et à mesure au sein de la société marocaine, mais pas au point d’atteindre ces pourcentages. Près des deux tiers des Marocaines qui ne seraient pas mariées, c’est, ma foi, quasiment du domaine du surréel.”

La peur de l’échec

En 2013, le HCP, toujours, avait fait état du recul de l’âge moyen, chez les femmes, au mariage, qui est passé de 17,3 ans en 1960 à 26,6 ans en 2010. En même temps, le célibat à 50 ans, considéré comme définitif, se serait installé à un taux de 6,7%, contre 0,9% en 1994. Une tendance “lourde”, de l’avis du Pr Aboumalek. D’après lui, plusieurs facteurs peuvent l’expliquer. “Pour faire simple, je citerais des raisons matérielles et d’autres immatérielles”, analyse-t-il. “Par matériel, je pense bien sûr aux conditions socio-économiques. Elles ne permettent pas, dans une certaine mesure, de fonder un foyer. Et par immatériel, il y a surtout cette peur de l’échec, du mariage qui peut déboucher sur une séparation”.

Pour Pr Aboumalek, les raisons matérielles concernent surtout les hommes. “Au Maroc, l’initiative du mariage vient des hommes, non des femmes”, étaye-t-il. “Donc quand bien même une femme aurait les moyens de fonder une famille, il lui faut nécessairement un mari qui se trouve dans les mêmes conditions”.

Mohamed sort avec Sanae depuis pratiquement six ans. Ils se sont rencontrés dans un centre d’appel, où les deux tourtereaux travaillent toujours. Maintes fois, ils ont évoqué l’idée de se marier un jour. Mais pour l’heure, d’après Mohamed, ses conditions ne le permettent pas. “Aussi bien ma mère que les parents de Sanae, j’imagine, refuseraient que je puisse me marier en travaillant encore dans un centre d’appel”, confesse-t-il. “Je gagne à peine de quoi vivre et subvenir aux besoins de ma mère, qui est veuve et diabétique. Je finance par ailleurs les études de mon frère, qui est installé dans une autre ville. Vous pensez bien qu’il y a loin de la coupe aux lèvres”.

A priori, Alaeddine, lui, est bien mieux loti. Ingénieur informaticien de son état, il touche plus de quatre fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Pourtant, il ne se voit pas, dans ces conditions, capable de fonder un foyer. “La vie devient de plus en plus chère”, révèlet- il. “Moi seul, j’arrive à peine à survivre -j’exagère à peine. Si j’ai des enfants, je n’ai pas envie qu’ils souffrent. J’ai envie qu’ils fassent les meilleures écoles, que je puisse les soigner dans les meilleurs hôpitaux s’ils sont malades. Avec mon salaire actuel, ils ne vont pas trop souffrir, peutêtre, mais ce n’est pas la vie à laquelle j’aurais, cela dit, aspiré pour eux.”

Le cérémonial qui décourage

Alaeddine ferait cependant exception. D’après Pr Aboumalek, le Marocain moyen sacraliserait l’institution du mariage. Il chercherait à se marier dès que ses moyens le lui permettent. “Il y a certes des exceptions”, avance-t-il, “mais quand je dis que la précarité n’encourage pas les gens à se marier, cela part de faits réels et concrets, pas d’un sentiment. Les Marocains savent quand ils peuvent se marier ou pas, si leurs conditions leur permettent vraiment, et je ne crois pas qu’ils soient du genre, du moins d’après les enquêtes que j’ai pu effectuer, à se trouver des excuses pour ne pas se marier.”

Bien des fois, c’est tout le cérémonial entourant le mariage qui décourage les prétendants. Certaines cérémonies peuvent même dépasser le million de dirhams. Beaucoup font le choix de ne pas en faire et se contentent d’une petite nouba réunissant amis et petite famille. Mais d’aucuns la considèrent comme une étape obligatoire. Plein de femmes, à qui nous avons posé la question, tenaient, avant de se lier pour le meilleur et pour le pire à quelqu’un, à être portées sur une “amariya” et à ce qu’elles soient immortalisées dessus en photos et vidéos, comme Sofia, qui s’est engagée en mars 2016 avec Fouad. Elle nous affirme qu’elle et sa mère ont posé comme conditions sine qua non l’organisation d’une fête en bonne et due forme.

D’ailleurs, bien qu’ils soient liés par un acte de mariage officiel, elle refuse, encore, de faire vie commune avec son nouveau mari. “Ça peut sembler bizarre, mais je n’arrive pas à m’imaginer mariée sans cérémonie”, avoue-t-elle. D’autres hommes et femmes, eux, se refusent même à l’idée, qu’ils jugent traditionnelle et peu en phase avec la réalité moderne de la société. “Je laisse ça à la génération de mes parents”, sourit Badreddine, qui lui et sa femme, Fatima Zohra, ont tenu fermement face à leur famille pour qu’il n’y ait pas de fête. “Il arrive encore que ma mère me fasse part de sa déception”, ajoute pour sa part Fatima Zohra. “Beaucoup de filles rêvent sans doute, depuis leur enfance, de se voir un jour en princesses en robe blanche, mais c’est tout justement enfantin.”

Montée de l’individualisme

Dans le monde entier, l’institution du mariage périclite pratiquement. En 2014, le sociologue américain Philip N. Cohen, dans un livre intitulé “La Famille: diversité, inégalité et changement social”, prévoyait même sa fin en l’an 2040.

La montée de l’individualisme, dont le corollaire est une croyance de moins en moins affirmée en l’idéal familial, couplée au fait que deux personnes peuvent très bien, dans la majorité des pays, vivre ensemble, voire même enfanter, sans avoir à être mariés semblent le justifier. Amine et Touria habitent sous le même toit depuis “des” années, et n’ont jamais pensé à passer devant un adoul, le juge de famille, pour signer un acte officialisant leur relation. “C’est vrai que les couples comme nous ne sont pas très bien considérés, généralement, par la société”, témoigne Touria, “mais franchement, je n’ai jamais compris l’utilité du mariage. Je ne vois pas quel changement le fait de nous marier pourrait apporter à notre relation, si ce n’est peut-être de se mettre en accord avec la loi.”

Pour Pr Aboumalek cependant, le mariage au Maroc, serait encore, globalement, sacré, tant et si bien qu’il refuse de souscrire aux projections citées plus haut. “Au Maroc, nous appartenons à une société et à une culture différentes, où le sentiment religieux est encore très fort, et où la famille tient toute sa place dans la structuration de la communauté”, détaille-t-il. Dans son programme électoral, le Parti de la justice et du développement (PJD), qui dirige actuellement le gouvernement, avait annoncé prendre des mesures pour encourager le mariage des jeunes. Mais rien, cela dit, n’a été fait dans ce sens.