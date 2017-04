Fêter la culture et le retour du Maroc en Afrique

Le grand événement culturel « L’Afrique en capitale » se poursuit à Rabat

“L’Afrique en capitale”, l’immense messe culturelle, se poursuit à Rabat jusqu’à la fin du mois d’avril. Arts plastiques, cinéma, conférences débats ou encore arts urbains ainsi que d’autres activités sont au menu, pour fêter la culture mais aussi célébrer le retour du Maroc au sein de sa famille africaine.

Elle aspire à devenir la capitale de la culture du Maroc. Elle l’est devenue, mais pour l’Afrique entière. Rabat continue d’abriter l’immense événement culturel «L’Afrique en capitale», qui se poursuit tout au long du mois d’avril 2017. Une activité inédite anime la ville. Du Musée Mohammed VI d’art moderne à la Villa des arts, en passant par les galeries de Bab Rouah et Bab El Kebir, ou encore les espaces d’exposition de CDG et de OCP, les amoureux de l’art contemporain n’ont jamais été aussi bien servis. Le public a droit à une offre très riche et variée.

Un parcours de découverte

Des expositions de toiles et d’objets du patrimoine, des concerts, des projections de films, sans oublier l’art urbain dont la présence se fait de plus en plus ressentir depuis des années sur les murs de la capitale. Même le tramway reliant la capitale à Salé vit au rythme de cet immense événement, en servant de support ambulant original pour exposer certains certaines oeuvres d’art. A tout cela s’ajoute également l’aspect de la pensée, avec l’organisation de plusieurs conférences-débats.

Le tout organisé de sorte à offrir un véritable parcours de découverte qui mettra à contribution la ville de Rabat, estimait Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées, qui est derrière cette initiative.

Au total, la bagatelle de 36 événements culturels dans 18 sites culturels, avec la participations d’artistes issus de 32 pays africains. «Nous sommes incroyablement heureux d’accueillir la famille africaine au Maroc. C’est une fête de la culture et de l’africanité. L’Afrique a beaucoup apporté à l’art et à la culture, à travers la multitude de ses rythmes, la profusion de ses couleurs, sa jeunesse. Les fruits de l’art contemporain poussent sur l’arbre de l’Afrique», explique M. Qotbi.

Au Musée Mohammed VI, le public a eu droit à des expositions photographiques de haut niveau, notamment celle rendant hommage à des jeunes artistes disparus comme les Marocains Leila Alaoui et Othmane Dilami et le Malien Malick Sidibé.

Par ailleurs, la dimension politique et le contexte récent sont fortement présents, alors que cet événement «s’inscrit dans le sillage du retour du Maroc à sa famille africaine tel que tracé par le Roi Mohammed VI», et un moyen qui «va ancrer davantage le Maroc en Afrique»