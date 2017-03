Fès: Un policier contraint de faire usage de son arme pour l’arrestation d’un individu dangereux

Un inspecteur de police à Fès, s’est vu contraint de faire usage de son arme de service, dans la nuit de mercredi à jeudi, en tirant une balle de sommation pour l’arrestation d’un individu qui, sous l’effet de psychotropes, mettait en danger la vie et la sécurité des citoyens.

Le suspect aux antécédents judiciaires pour vol qualifié et violences volontaires, a brandi un grand coutelas devant plusieurs citoyens dans l’ancienne Médina de Fès, menaçant leur vie et leur sécurité, et fait preuve d’une résistance violente face aux éléments de la police, ce qui a nécessité le tir d’une balle de sommation pour permettre son arrestation.

Une enquête judiciaire a été ouverte sur cette affaire sous la supervision du parquet, alors que le mis en cause, âgé de 20 ans, a été placé en garde à vue avant d’être déféré devant la justice, ajoute la même source.