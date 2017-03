Les femmes marocaines travaillent sept fois plus que les hommes

Les femmes marocaines consacrent sept fois plus de temps aux activités domestiques que les hommes. Ce chiffre a été avancée par une étude signée par la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des Finances, et OCP Policy Center.

Et ce n’est pas en travaillant à l’extérieur que pour autant la femme a moins de corvée chez elle. En effet, la femme active qui cumule travail domestique et travail professionnel assume une charge de travail plus lourde que la femme au foyer (9h03mn contre 6h02mn), fait ressortir l’étude.

De son côté l’homme est toujours mieux loti puisque son temps domestique n’est pas grandement touché quel que soit le type d’activité (42mn pour l’homme actif et 48mn pour celui inactif), expliquent les auteurs de l’étude.

La valorisation du travail domestique des femmes, âgées de 15 ans et plus, révèle une contribution de la gent féminine à la richesse nationale (PIB en 2012) de 39,7% en valorisant les heures du travail au SMIG et de 49,3%, en valorisant les heures du travail à la rémunération salariale moyenne.

Par ailleurs d’après la même source, les femmes participent faiblement à la vie professionnelle en comparaison avec les hommes qui dédient quatre fois plus de temps aux activités professionnelles.