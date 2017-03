Les femmes gagnent 17% de moins que les hommes au Maroc

Alors que le Maroc vient de célébrer ce 8 mars la journée mondiale des droits de la femme, un ouvrage officiel vient de révéler une nouvelle facette de l’inégalité entre les sexes dans le royaume. En effet, les femmes marocaines gagnent environ 17% de moins que les hommes, à niveaux académiques et expériences professionnelles égaux, selon la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des Finances, et OCP Policy Center.

Ledit ouvrage, portant sur l’égalité de genre, politiques publiques et croissance économique au Maroc, réalisé par la DEPF et OCP Policy Center, poursuit même que les femmes sont essentiellement embauchées dans les secteurs à faible productivité, pour occuper des emplois peu qualifiés et faiblement rémunérés.

Les femmes urbaines, notamment, celles diplômées de niveau supérieur, sont plus concernées par le chômage, avec un taux moyen de 22,8% entre 1999 et 2014 contre 14,9% pour les hommes, soit un écart de près de 8 points, fait savoir l’ouvrage.

En milieu rural, les femmes souffrent plutôt d’une discrimination en termes d’accès à un travail rémunéré, précisent les auteurs de l’ouvrage, notant que 73,6% des femmes rurales actives occupées en 2013 ont le statut d’aide familial et apprenti sans rémunération.