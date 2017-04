La FAO alerte sur l’insécurité alimentaire qui menace le monde

Le Maroc pourrait être touché par la famine

Ils sont 108 millions de personnes dans le monde à être confrontées à une situation d’insécurité alimentaire grave en 2016. Soit une hausse spectaculaire par rapport aux 80 millions de personnes enregistrées en 2015. Ces chiffres sont contenus dans le nouveau rapport de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), rendu public, début avril 2017, à Bruxelles.

La hausse spectaculaire du nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire grave s’explique par les problèmes que rencontrent les populations lorsqu’il s’agit de produire de la nourriture et d’y accéder, en raison des conflits, par les prix très élevés des produits alimentaires dans les marchés locaux des pays affectés et par les conditions climatiques extrêmes, telles que la sécheresse et les pluies irrégulières causées par le phénomène El Niño.

Selon le même rapport mondial, les conflits civils sont un facteur majeur dans 9 des 10 pires crises humanitaires, soulignant le lien fort entre paix et sécurité alimentaire. Au Proche-Orient et en Afrique du Nord, la situation n’est pas moins catastrophique. Pour la FAO, la détérioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans cette région est, en grande partie, due à la généralisation des conflits, à leur intensité et aux crises politiques prolongées. L’évaluation réalisée par la FAO montre que l’insécurité alimentaire touche 10% des populations des pays de cette région, y compris le Maroc. Ce qui représente, en somme, 30 millions de personnes.

Pénurie des ressources en eau

Au Maroc, environ 2 millions de personnes seront touchées par ce phénomène d’ici 2030. Un nombre important appelé à se gonfler si les politiques ne bougent pas. Pour les experts de l’organisation onusienne, notre pays fait face, plus que jamais, à des défis sans précédent en matière de sécurité alimentaire, en raison, notamment, des risques liés à la pénurie d’eau et au changement climatique. Mais le premier risque semble être, de toute évidence, le défi majeur qui affecte considérablement la production agricole dans notre pays et contribue fortement à le rendre dépendant des importations alimentaires.

En conséquence, il y a urgence de développer et mettre en oeuvre des stratégies favorisant une gestion durable des ressources en eau et qui permettront de s’adapter aux effets du changement climatique dans le domaine de l’eau et de l’agriculture. Le document met, en effet, l’accent sur l’importance des investissements visant à améliorer l’efficacité et la productivité des ressources en eau, ainsi que sur la nécessité de revoir nos systèmes de culture, pour s’orienter vers des cultures consommant moins d’eau.

La gestion raisonnée de l’eau devrait inclure des stratégies et des politiques visant à améliorer l’efficacité de l’irrigation, réduire les pertes et le gaspillage alimentaire, promouvoir la consommation durable des céréales et renforcer la résilience de la population vulnérable. Pour la FAO, le Maroc est parfaitement habilité à empêcher la survenance d’une catastrophe alimentaire. A condition, en revanche, de s’y prendre très tôt.