Une famille agressée à Nador : deux morts et deux blessés

Un individu, âgé de 20 ans, a agressé mardi à l’arme blanche une famille dans la commune de Bni Sidel Lota, dans la province de Nador, tuant un homme et son épouse et blessant leur fille et sa tante paternelle, ont indiqué les autorités locales.

Les deux personnes blessées ont été transférées à l’hôpital provincial pour recevoir les soins nécessaires, a ajouté la même source.

L’auteur présumé du crime a été rapidement arrêté par la Gendarmerie Royale après avoir pris la fuite à bord de la voiture de la victime. Il a été mis à la disposition de l’enquête qui se déroule sous la supervision du parquet général.