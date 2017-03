Exclusif. Le Roi en visite à Laayoune le 25 mars

Selon des sources autorisées, mais non officielles, SM le Roi Mohammed VI s’apprête à effectuer une nouvelle visite dans les provinces du sud. La ville de Laayoune, chef –lieu du Sahara marocain, est pour le moment citée comme la seule concernée. A Laayoune, les préparatifs vont bon train pour accueillir le Souverain pour une visite considérée comme importante.

Le ministre de l’intérieur, Mohamed Hassad, avait effectué, il y a quelques semaines, une visite dans plusieurs villes du Sahara marocain : Laayoune, puis Guelmim et enfin Dakhla. L’objectif pour le ministre de l’intérieur est de faire le point sur les avancées réalisées concernant le nouveau modèle de développement lancé par SM le Roi, pendant sa dernière visite, à Laayoune, en novembre 2016.

Le Souverain avait gratifié les provinces du sud d’un ambitieux programme de développement visant à moderniser les infrastructures dans la région et participer à son décollage économique. Une enveloppe de plus de 77 milliards de dirhams a été consacrée pour financer ce programme. L’Etat participe à cette enveloppe à hauteur de 60% tandis que le secteur privé doit mobiliser 40%. Après quelques années, les provinces du sud sont appelées à afficher un niveau d’équipement et de développement important. A cela s’ajoute la perspective sociale de résorber le chomage qui a atteint dans cette région plus de 30%.