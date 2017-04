Exclusif. Bank of Kigali : « Nous sommes en train de négocier le rachat de la banque par la BCP »

Comme nous l’avions détaillé dans un précédent article, Bank of Kigali est en train d’être rachetée par la Banque centrale populaire (BCP). C’est ce que nous a indiqué cette banque rwandaise basée comme son nom l’indique dans la capitale du Rwanda, Kigali, et que nous avons joint au téléphone dans l’après-midi du mercredi 5 avril 2017. « Nous attendons la finalisation de l’opération avant de l’officialiser », nous a-t-on déclaré auprès de Bank of Kigali.

Pour rappel, la BCP avait initié, en octobre 2016 en marge de la visite du roi Mohammed VI, deux projets stratégiques au Rwanda, l’un dans le domaine de la microfinance ainsi qu’un fonds d’investissements. “Cette étape importante nous avait permis d’entrer en contact avec plusieurs acteurs de la place en vue d’une future implantation”, nous avait déclaré une source au sein du groupe.