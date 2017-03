Exclusif. Ancien marché de gros de Casablanca : la justice donne raison à Faouzi Chaâbi

L’homme d’affaires Faouzi Chaâbi a bel et bien le droit d’exploiter l’ancien marché de gros de Casablanca. Le tribunal administratif de la ville vient en effet de juger en sa faveur dans l’affaire qui l’oppose au conseil de la commune urbaine, présidé par le maire PJD (Parti de la justice et du développement) Abdelaziz El Omari. Celle-ci avait eu recours, mi-février 2017, aux forces de l’ordre pour faire évacuer le marché, dans ce que M. Chaâbi avait considéré comme étant une opération visant sa propre personne. Il faut dire que l’héritier du groupe Chaâbi appartient au Parti authenticité et modernité (PAM), qui depuis sa création a souventes fois eu maille à partir avec le PJD.

Pour rappel, lors de l’évacuation de l’ancien marché de gros, M. Chaâbi avait été malmené par les forces de l’ordre et s’était même retrouvé par terre: suite à cela, il avait décidé de porter plainte contre le conseil de la commune urbaine. En 2013, la ville de Casablanca avait pris la décision de récupérer plusieurs endroits lui appartenant et qui sont loués depuis plusieurs années à des particuliers, à l’instar de l’ancien marché de gros. Sont, entre autres, également concernés le club estival du Paradise et l’ancienne Sqala.