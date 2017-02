Entretiens entre M. Benkirane et le président de la chambre des Députés chilienne

Le renforcement de la coopération maroco-chilienne a été au cœur d’entretiens, mardi à Rabat, entre le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, et le président de la chambre des députés de la république du Chili, Osvaldo Andrade Lara, en visite au Maroc à la tête d’une délégation parlementaire chilienne.

Cette rencontre a été l’occasion pour réitérer l’excellence des relations d’amitié entre le Maroc et le Chili, les deux parties ont passé en revue à cette occasion les nombreux points en commun entre les deux pays, notamment leur positionnement géographique en tant que ponts reliant les continents américain et asiatique, d’une part, et africain et européen, de l’autre.

Les deux parties ont également mis en avant l’ouverture des économies des deux pays sur leur environnement régional et international et la détermination de leurs gouvernements de focaliser leurs processus de réformes sur les différents domaines, tout en renforçant les programmes de développement social et de lutte contre la pauvreté et la précarité.

Cette visite a permis de corriger nombre d’idées reçues, a souligné M. Osvaldo Andrade Lara, en exprimant sa détermination à transmettre les vérités que les membres de la délégation ont pu constater aux différentes sphères de l’Etat chilien. De son côté, le Chef du gouvernement a réitéré la gratitude du Maroc pour la position de la République chilienne soutenant la cause de l’intégrité territoriale du Royaume, relève la même source.

M. Benkirane a exprimé la forte volonté du Maroc de renforcer les relations d’amitié et de coopération le liant aux pays d’Amérique latine, mettant en exergue les perspectives prometteuses d’élargissement du champ de la coopération bilatérale en multipliant les ponts de communication aérienne, maritime et culturelle, et en tirant profit des opportunités qu’offre le Maroc en tant que plateforme d’investissement tourné vers les pays frères de la région arabe et les pays amis en Afrique, auxquels le Royaume est liés par d’excellentes relations, sans oublier les potentialités du Chili comme plateforme d’ouverture sur l’Amérique latine. Cette rencontre a été marquée par la présence notamment de l’ambassadeur de la République du Chili au Maroc.