Les entreprises marocaines, à la rencontre des étudiants de la FST Mohammedia

La Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia ( FSTM ) a organisé le 26 et 27 avril le Forum FSTM-Entreprises, sous le thème « La formation en Sciences et Techniques, un appui à l’ouverture internationale du Maroc ».

Marqué par la présence du ministre du travail et de l’insertion professionnelle Mohamed Yatim, cet événement a connu la participation de plusieurs dizaines d’entreprises représentées à travers des stands. Pour Objectif de rapprocher l’étudiant des réalités du marché de l’emploi et lui permettre de décrocher un stage ou même un poste. Dans le même sens, d’autres conférences, tables rondes et ateliers ont été animées par des professionnels au profit des futurs diplômés.

Ce rendez-vous a réussi à donner un aperçu aux étudiants par rapport au monde professionnel. Vivement la deuxième édition.