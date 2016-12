Energies renouvelables: La stratégie marocaine, la plus ambitieuse dans la région MENA

La stratégie mise en place par le Maroc en matière des énergies renouvelables est « la plus ambitieuse » dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du nord (MENA), a souligné le Middle-East Institute (MEI), basé à Washington.

Conscient de l’importance des énergies renouvelables pour le développement durable, le Royaume a élaboré un plan national novateur et distingué dans la région, a fait observer le MEI dans une analyse signée Michael Hochberg, estimant que les pays du Moyen-Orient doivent s’inspirer du modèle marocain pour relever les défis en matière d’infrastructures et de développement, notamment.

« Le secteur de l’énergie renouvelable se développe au Maroc d’une manière qui met un accent particulier sur le développement local, le partage de l’information et l’implication directe », a relevé l’auteur de l’analyse, notant que le Royaume est parvenu à mettre en place un « cadre institutionnel et réglementaire adéquat et efficace qui a gagné la confiance des investisseurs ».

L’analyse, intitulée « L’essor de l’énergie renouvelable au Maroc, un exemple pour la région », a relevé que des projets d’envergure ont été lancés dans le Royaume pour notamment répondre à la demande croissante sur l’électricité. L’auteur a cité, dans ce sens, la mise en service de la première centrale « Noor I » du projet solaire « Noor-Ouarzazate », le plus grand complexe du monde, en rappelant que le Maroc sera, dès 2018, en mesure de produire 580 mégawatts, ce qui reviendra à alimenter 1,1 million de foyers Marocains en électricité, et de réduire les émissions carbones de 760.000 tonnes par an.

M. Hochberg a également indiqué qu’en 2014, le Maroc a inauguré le plus grand parc éolien en Afrique près de la ville de Tarfaya, ajoutant que ce mégaprojet, qui représente 15 pc de l’objectif national éolien du Royaume (2.000 MW à l’horizon 2020), a nécessité un investissement d’une valeur de 1.4 milliard de dollars.

Dans ce contexte, l’analyse souligne que le Maroc « a fait des progrès énormes en jetant les fondements d’un avenir énergétique durable sur les plans économique et environnemental, en faveur de sa population ».