El Othmani : « Les discussions se focalisent toujours sur la structuration du gouvernement »

La répartition des portefeuilles ministériels et les noms des futures ministres relayés ça et là dans la presse nationale n’ont aucun fondement. C’est ce qu’a affirmé Saâd Eddine El Othmani, chef du gouvernement désigné, mercredi, à l’issue d’une réunion du secrétariat général du Parti justice et développement (PJD).

« Les discussions des leaders de la majorité se focalisent toujours sur la structuration du prochain gouvernement », a-t-il indiqué sur le site électronique du parti.

Et d’ajouter : « Je n’ai demandé à aucun parti, pour le moment, de me fournir les noms des portefeuilles ministériels voulus ou des ministres ».

El Othmani a souligné qu’il passera à cette étape très prochainement.