El Jadida: deux balle de sommation pour arrêter un individu mettant en danger la vie des citoyens

Un policier de la brigade des motards relevant de la sûreté provinciale d’El Jadida a dû faire usage, aux premières heures de la matinée du mercredi, de son arme de service pour arrêter un individu qui, sous l’emprise de la drogue, mettait en danger la vie des citoyens et des policiers.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect (29 ans) qui était sous l’emprise de psychotropes et en possession d’un couteau de grande taille, a causé des dégâts matériels à deux taxis faisant preuve d’une grande résistance face aux policiers, ce qui a contraint l’un d’eux à tirer deux balles de sommation, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’arme blanche utilisée dans la tentative d’agression a été saisie et le mis en cause a été interpellé avant d’être placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que l’audition des victimes et témoins se poursuit en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.