Moins d’une Marocaine sur 3 allaite ses bébés au sein

Une pratique utile mais menacée de disparition

Plus de lait naturel pour nos bébés marocains, et moins de biberons remplis de lait industrialisé. Ceci est le mot d’ordre pendant près d’une semaine, notamment dans les centres de santé de plusieurs villes du Royaume.

«Une voisine à moi m’en a parlé et je suis là par curiosité. J’ai peu de choses à faire à la maison ce matin, alors pourquoi pas venir assister», nous explique Soumia, une jeune maman, venue prendre part à une activité de sensibilisation sur l’importance de l’allaitement naturel qui se tient dans un centre médical urbain à Salé. En effet, la semaine nationale de la promotion de l’allaitement s’est déroulée du 10 au 16 avril 2017. «Conscient de l’importance de cette pratique idéale d’alimentation de l’enfant et conformément au plan d’action 2012-2016, le ministère de la Santé a retenu la promotion, le soutien et la protection de l’allaitement maternel comme une stratégie prioritaire», estime le département d’El Houcine Louardi.

Une alimentation idéale

Il faut dire que la situation est loin d’être rassurante. Elle est même très inquiétante. Actuellement, seulement 27,8% des femmes au Maroc, soit à peu plus d’une femme sur quatre, allaitent leur bébé exclusivement au sein durant les six premiers mois. D’autant plus que la tendance baissière n’est pas à démontrer. En effet, en 1992, 51% des enfants étaient nourris exclusivement au sein durant les six premiers mois de leur vie.

En 2004, ils n’étaient plus que 32%. Sans oublier que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise une moyenne d’allaitement naturel de 24 mois, alors que cette moyenne ne dépasse pas les 16 mois. Cette semaine de sensibilisation étant organisée sous le signe «Aidons les mères à allaiter leurs enfants, partout et à n’importe quel moment», un problème majeur entravant le recours à l’allaitement naturel revient en force. Car «partout » et «n’importe quel moment» impliquent bien évidemment les heures de travail, dans les lieux de travail pour les mamans qui pratiquent un métier. Sachant que le nombre de femmes impliquées dans le marché de travail ne cesse d’augmenter, cela pose problème. A titre d’exemple, le congé maternité est limité à 14 semaines, soit moins de 4 mois. Insuffisant alors que la durée minimale d’allaitement naturel préconisée par l’OMS est de 6 mois. Les médecins pédiatres insistent également sur ce point-là.

Les souhaits du ministère de la Santé se heurtent aux obstacles de la réalité. Notamment le cadre de juridique en vigueur au Maroc. Sur le plan juridique, le Code du travail de 2003 stipule que la mère salariée a le droit quotidiennement d’allaiter son enfant durant les heures de travail, rémunérées comme temps de travail, d’une demi-heure le matin et d’une demi-heure l’après-midi.

Par ailleurs, toute entreprise employant plus de 50 femmes doit mettre à la disposition des mères un «espace allaitement» répondant à des critères précis d’hygiène et de surveillance.