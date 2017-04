Driss Lachgar : « nous nous félicitons de la présence féminine dans ce gouvernement »

« En tant que parti qui a décidé de participer à ce gouvernement, être à la tête de trois secteurs importants sera pour nous une occasion d’apporter notre contribution qualitative au développement du pays », a relevé Driss Lachgar, premier secrétaire du parti de l’USFP.

« Nous chapoterons le ministère chargé de moderniser l’administration conformément au discours de sa majesté qui a placé la réforme de l’administrions parmi les priorités, juste après l’éducation et la santé. Dans le même esprit et la vision tracée par SM, nous sommes déterminés à jouer un rôle important au niveau du ministère du commerce extérieur en diversifiant nos partenaires économiques, ainsi qu’au niveau du ministère des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration », a-t-il souligné.

Par ailleurs, il s’est félicité de la présence féminine dans ce gouvernement qui a atteint 25% globalement et 33% au niveau des postes alloués à son parti. Et de conclure : « nous espérons que le chef de gouvernement réussira à conserver l’harmonie qui a prévalu lors de la formation de ce gouvernement, et ce, pour une gestion efficace des dossiers qui l’attendent ».