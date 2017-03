Le drapeau du Maroc (enfin) levé au siège de l’UA

C’est accompagné d’un accueil chaleureux que le drapeau marocain a été hissé officiellement au siège de l’Union africaine, lundi 13 mars 2017 à Addis-Abeba, en Éthiopie. Il s’agit d’un signe de reconnaissance du retour triomphal du Maroc au sein de sa famille africaine.

À cet occasion, Nkosazana Dlamini Zuma, présidente sortante de la Commission de l’Union africaine a partagé un tweet où elle exprime sa bienvenue au Royaume parmi les nations africaines.

Today, we raised the flag of #Morocco at the #AU Headquarters, another step to welcome the Kingdom back to the institutional family. pic.twitter.com/3ED3CA5vCL

— Dr Dlamini Zuma (@DlaminiZuma) 13 mars 2017