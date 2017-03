Drame de Sbata : Des peines allant de 10 mois à 5 ans de prison ferme

La chambre correctionnelle près le tribunal de première instance de Aïn Sbaa à Casablanca a prononcé, mercredi, des peines allant de 10 mois à 5 ans de prison ferme, à l’encontre de huit accusés poursuivis dans l’affaire de l’effondrement, en août dernier, d’un immeuble au quartier Sbata, à Casablanca, causant la mort de quatre personnes.

La Cour a ainsi condamné le principal accusé dans cette affaire, à savoir le propriétaire de l’immeuble, à 5 ans de prison ferme et au paiement d’une amende de 10.000 dh, alors qu’un technicien a écopé de 3 ans de prison ferme et d’une amende de 8.000 dh.

Le tribunal a également prononcé des peines de 2 ans et une amende de 1.000 dh chacun à l’encontre de deux ingénieurs, tandis qu’un autre ingénieur a été condamné à un an et demi et au versement d’une amende de 1.000 dh. Un contrôleur a écopé d’un an de prison ferme et d’une amende de 1.000 dh, alors que deux autres ont été condamnés à 10 mois de prison avec une amende de 1.000 dh.

Les accusés ont été poursuivis en état de détention provisoire, notamment, pour homicide involontaire, corruption et construction de bâtiment non conforme à l’autorisation délivrée.