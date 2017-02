Donald Trump, à quelle sauce va-t-il nous manger ?

Du monde entier, des millions de personnes avaient les yeux rivés le vendredi 20 janvier 2017 sur la capitale des Etats-Unis, Washington, où se déroulait l’investiture de Donald Trump. Certains par la simple curiosité du show, comme on aime bien en faire outre-Atlantique, mais beaucoup pour voir ce que le président américain nouvellement élu allait bien prononcer dans son discours. Et parmi la foule de téléspectateurs, on peut sans doute imaginer de nombreux responsables politiques, curieux des intentions de M. Trump. “Avec lui, on sait et on ne sait pas à la fois à quoi s’attendre”, résume un ancien diplomate marocain.

M. Trump, pour le moins, intrigue. Ce n’est d’abord pas un homme politique. Il vient du monde des affaires, où sa famille a fait fortune dans l’immobilier. C’est la première fois qu’il brigue un mandat. Son discours frise souvent l’incorrect. Tout au long de la campagne l’ayant conduit à être élu en novembre 2016, il n’a eu cesse de s’enliser dans les controverses.

Positions offensives

D’anciens propos sur les femmes, révélés en octobre 2016 par le quotidien The Washington Post, avaient failli lui coûter la présidence. D’aucuns le taxent de néofasciste. En cause notamment, ses prises de positions offensives si l’on ose dire sur les musulmans. En meeting en août 2016, il les qualifiait littéralement d’“animaux”. “Nous laissons des gens venir de nations terroristes alors qu’ils ne devraient pas être autorisés, parce que nous ne pouvons pas vérifier”, affirmait-il, en citant d’ailleurs au passage le Maroc. Quelques jours seulement après son investiture, il interdisait, à ce titre, l’entrée du territoire américain aux ressortissants de sept pays musulmans. Parmi les alliés traditionnels des Etats-Unis à l’instar de la France, on pourfend par ailleurs le protectionnisme économique de M. Trump.

L’appelant “celui qui prête serment” en conférence de presse le jour même de son investiture, le président français François Hollande a déclaré à son encontre que “nous sommes dans une économie mondiale, ouverte et il n’est pas possible et souhaitable de vouloir s’isoler de l’économie mondiale.” En M. Trump, beaucoup voient un de ces “monstres” censés surgir d’après le philosophe Antonio Gramsci “dans ce clair-obscur” jalonnant la disparition de l’ancien monde et l’apparition du nouveau. “Le président Trump sera l’homme de la situation, et une grande partie de l’électorat souhaite être aux premières loges pour assister au spectacle”, prévenait déjà le réalisateur Michael Moore quelques mois avant l’élection. Au Maroc, l’arrivée au pouvoir de M. Trump n’avait pas vraiment été prévue.

On s’attendait plutôt à l’élection de son adversaire du Parti démocrate (PD), Hillary Clinton, dont la proximité quasi intime avec la famille royale est de notoriété publique.

Coup de poignard

D’ailleurs, le Royaume a fait partie -au même titre que l’Algérie, soit dit en passant- des principaux contributeurs financiers de la campagne de l’ancienne première dame des Etats-Unis (1992-2001), à des montants s’élevant d’après certains médias à plusieurs millions de dollars américains -en octobre 2016, le journal électronique The Daily Caller, repris dans la foulée par M. Trump en personne sur sa page sur le site web Facebook, avançait même la somme de 28 millions de dollars. Mais pour autant, l’élection du candidat du Parti républicain (PR) ne dérange pas. Bien au contraire, elle pourrait même s’avérer une excellente nouvelle.

“Je pense que les atouts du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme devraient beaucoup importer”, analyse le président du Centre marocain des études stratégiques (CMES), Mohammed Benhammou. “Il est vrai que la politique que compte mener Trump au Moyen-Orient et en Afrique du Nord n’est pas encore claire. Parfois, elle paraît même incohérente. Mais je dirais que les inclinations affairistes de la nouvelle administration vont clairement déteindre. Ce sera un peu du business politique, si vous voulez. Là où Trump trouvera un intérêt pour les Etats-Unis, il n’hésitera pas à s’engouffrer. C’est de bonne guerre, du reste. Le plus important c’est que les actes accompagnent les paroles. Les prochaines semaines nous en diront quoi qu’il en soit davantage.”

Sous la présidence de Barack Obama, les relations américano-marocaines ont par moment carrément été exécrables. En 2014, Mohammed VI, dans le discours annuel de la Marche verte commémorant la récupération de la région saharienne de Saguia El Hamra, qualifiait même l’attitude des Etats- Unis dans l’affaire du Sahara d’ambiguë. “Si nous saluons leur soutien aux efforts déployés par le Maroc et au processus de négociation sur la base de l’initiative d’autonomie, nous n’en exigeons pas moins aujourd’hui une position claire sur ce conflit”, déclarait le Roi.

Une année plus tôt, les Etats-Unis avaient produit une proposition de résolution au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU), dont ils sont membres permanents, étendant le mandat de la Minurso, chargée de maintenir la paix au Sahara marocain, à la surveillance des droits humains.

Un véritable coup de poignard dans le dos, d’autant que le texte revenait littéralement à retirer au Royaume une partie de sa souveraineté sur le territoire, où il dispose de ses propres mécanismes pour ce faire.

Les atouts du Maroc

Quelques mois plus tard, M. Obama recevait Mohammed VI à la Maison- Blanche, siège de la présidence américaine. Les deux chefs d’Etat se fendaient d’un communiqué conjoint à l’issue de leur rencontre au sommet qualifiant le plan d’autonomie marocain de 2007 de “sérieux, réaliste et crédible”. Mais le mal était fait.

En mars 2016, l’administration Obama prenait son temps pour rassurer le Maroc suite aux déclarations du secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, qualifiant la présence du Royaume dans son Sahara d’“occupation”. Ce n’est qu’au bout de 17 jours que le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, qui tient lieu de ministre des Affaires étrangères aux Etats-Unis, avait appelé Mohammed VI pour lui assurer que la position de Washington en rapport avec ce sujet n’avait pas changé d’un iota depuis la rencontre de la Maison- Blanche. Mais ces explications avaient cela dit été laconiques.

“L’administration Obama n’a pas toujours été nette à notre égard”, regrette notre ancien diplomate, cité plus haut. “Nous n’avons d’ailleurs pas été ses seules victimes. Voyez, partout dans le monde, le mécontentement est grandissant à l’égard des Etats-Unis. Des régimes despotiques à l’instar de Cuba et de l’Iran ont désormais voix au chapitre. J’imagine qu’on ne peut pas faire pire que ce que nous venons de subir ces huit dernières années. On ne peut qu’avoir de l’espoir avec la nouvelle administration.”Mohammed VI a été, fin décembre 2016, un des premiers chefs d’Etat à appeler M. Trump. Un communiqué du Cabinet royal, relayé par l’agence de presse nationale la Maghreb arabe presse (MAP), avait rapporté que le roi et le président élu “ont convenu d’oeuvrer pour le renforcement des liens stratégiques forts, profonds et multidimensionnels qui unissent les deux pays.”

Les “arguments” algériens

Pour M. Benhammou, l’élection de M. Trump sera “indéniablement” l’occasion d’un nouveau départ dans les relations entre le Maroc et les Etats-Unis. “Nous avons l’un des plus anciens traités d’amitié au monde”, rappellet- il. “Il y a eu certes des malentendus ces dernières années, mais le partenariat qui nous lie à Washington est solidement enraciné. Nos intérêts se sont toujours recoupés. Nous pouvons donner lieu à un axe de coopération encore plus développé.” M. Benhammou prévient toutefois: d’après lui, l’Algérie va “certainement” essayer de monnayer son pétrole et son gaz pour s’attirer les faveurs de la nouvelle administration. “Il faut savoir, à ce titre, que nombre de membres de l’équipe de Trump proviennent du secteur énergétique”, expose-t-il.

“Ils pourraient ne pas être insensibles aux “arguments”, si l’on peut les appeler ainsi, algériens.” Ceci dit, le Maroc semble pour l’instant garder un léger avantage par rapport à son voisin de l’Est.

Son rôle politique aussi bien dans le monde arabe qu’en Afrique a pris, sous le leadership de Mohammed VI, une dimension beaucoup plus éloquente. M. Trump, en fin businessman, ne devrait pas y être indifférent. Au moins sur ce registre, on peut s’attendre à ce qu’il prenne les décisions idoines