La DGAPR met en garde contre toute incitation à la protestation

La Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) a affirmé, mercredi, qu’elle prendra toutes les mesures légales et administratives nécessaires à l’encontre de quiconque parmi ses fonctionnaire inciterait le personnel du secteur pénitentiaire à la protestation.

Réagissant à des publications postées récemment sur des réseaux sociaux incitant les fonctionnaires du secteur pénitentiaire à la protestation, la DGAPR indique, dans un communiqué, qu’en raison de la gravité de ces actes incitatifs qui enfreignent les règles de discipline en vigueur et qui menacent la sécurité des établissements pénitentiaires et de leurs pensionnaires, elle sévira avec force contre quiconque parmi ses fonctionnaires serait impliqué ou prendrait part à ces actes, en prenant toutes les mesures légales et administratives nécessaires à son encontre.

Ces parties ont persisté dans leurs agissements destructifs en incitant les fonctionnaires à présenter de manière collective des certificats médicaux, à protester et à se livrer à des actes contraires aux dispositions légales et administratives régissant le travail au sein des établissements pénitentiaires, note la même source, rappelant avoir déjà mis en garde contre tout ce qui est de nature à porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires et à affecter leur fonctionnement, d’une part, et à l’ordre public, d’autre part.

La DGAPR a mis en garde à plusieurs reprises, dans ses communiqués destinés à l’opinion publique, contre les graves répercussions des appels émis par une prétendue organisation syndicale sur la sécurité des établissements pénitentiaires et de leurs pensionnaires, précise-t-elle, ajoutant que les individus qui tentent de tromper l’opinion publique en prétendant défendre les fonctionnaires du secteur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ont pour seul objectif de servir un agenda n’ayant rien à voir avec ce qu’ils prétendent.