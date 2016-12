Le développement de la coopération arabe dans le domaine de l’emploi au centre d’entretiens entre M. Benkirane et le DG de l’OAT

Le Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, s’est entretenu jeudi à Rabat avec le Directeur général de l’Organisation arabe du Travail (OAT), Faïz Ali Al-Matiri, des moyens de renforcer le développement de l’action arabe conjointe dans le domaine de l’emploi, selon un communiqué du Département du chef du gouvernement.

Lors de ces discussions, M. Al-Matiri, a informé M. Benkirane des résultats de la conférence internationale, tenue à Casablanca du 19 au 21 décembre et qui vise, outre l’examen des évolutions qualitatives relatives à la situation des enfants sur le marché de travail, la discussion des modalités d’intégration des questions de l’emploi des enfants dans le programme exécutif des objectifs du développement durable 2030 et l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière de lutte contre le travail des enfants.

Les deux parties ont passé en revue les différents aspects de la coopération fructueuse liant le Maroc et l’OIT et scruté les perspectives de renforcement du partenariat établi entre les deux parties dans le cadre des efforts visant à concevoir de nouvelles approches pour traiter les questions relatives notamment à à la promotion de l’emploi, la création de mécanismes d’appui aux petits et moyens projets, outre l’encadrement des lauréats des établissements d’enseignement en adéquation avec les attentes du marché de l’emploi, indique le communiqué.

M. Al-Matiri a fait part, à cette occasion, de la disposition de l’Organisation de déployer tous ses moyens dans le cadre de son partenariat avec le Maroc, ainsi que de sa volonté de tirer profit de l’expérience du Royaume dans le domaine de l’emploi, a précisé la même source.

Cette rencontre a été également l’occasion de s’arrêter sur les défis auxquels fait face la région arabe, notamment en matière de résorption du chômage des jeunes arabes, en se penchant notamment sur les solutions à même de contribuer à booster les opportunités d’emploi au profit de cette catégorie sociale, a ajouté M. Al-Matiri qui effectue une visite au Maroc dans le cadre de sa participation à la conférence internationale sur « Le travail des enfants dans le monde arabe: l’état des lieux et objectifs du développement durables (ODD) ».

Initiée par l’OAT en partenariat avec le ministère de l’Emploi et des affaires sociales et le Conseil arabe pour l’enfance et le développement, cette rencontre s’est penchée sur des thématiques telles que « Les droits des enfants dans le cadre des ODD: lecture analytique », « Les politiques nationales pour la protection contre le travail des enfants: les mécanismes de mise en œuvre à la lumière des ODD », « Les normes internationales et arabes du travail relatives au travail des enfants et leurs relations avec les ODD » et « Les efforts arabes en matière de lutte contre le travail des enfants ».