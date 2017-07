Deux morts et huit blessés dans un accident de la route à Khémisset

Deux personnes ont trouvé la mort et huit autres ont été blessées à différents degrés dans un accident, survenu, dimanche soir, sur la route régional n° 409 reliant la commune rurale Ait Yadine et la ville de Khémisset, a-t-on appris auprès des autorités locales.

L’accident s’est produit, vers 22h30 du soir, suite à une collision entre un grand taxi et un pick-up, entraînant la mort du chauffeur du taxi et un de ses passagers lors de leur transfert à l’hôpital, précise la même source, ajoutant que huit autres personnes ont été blessées à différents degrés, dont deux ont été évacuées au Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat et les autres ont été transférés à l’hôpital provincial de Khémisset.

Une enquête a été ouverte par les éléments de la Gendarmerie Royale relevant de la commune d’Ait Yadine pour déterminer les circonstances de l’accident.