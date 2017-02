La Deutsche Welle impressionnée par le Programme Mosquées vertes initié au Maroc

La chaîne allemande d’information « Deutsche Welle » s’est dite impressionnée par « le Programme Mosquées vertes » initié par le Maroc et visant à doter l’ensemble des mosquées du Royaume de l’énergie solaire dans le cadre d’une démarche écologique à économie verte.

Ce programme qui permettra aux édifices religieux de réduire de 40 pc leur facture énergétique, s’inscrit en droite ligne de la nouvelle stratégie nationale adoptée par le Royaume en faveur des énergies renouvelables, souligne la DW qui félicite le Maroc pour avoir initié ce projet inédit.

Soutenue par le ministère des Habous et des Affaires islamiques avec l’assistance allemande, cette initiative permet aux mosquées d’installer des lampes LED qui réduisent la consommation d’énergie de 70 pc ainsi que des chauffe-eau solaires et des panneaux photovoltaïques, indique la chaine allemande dans un rapportage sur la transition énergétique au Maroc. Elle cite à cet égard l’exemple de la célèbre mosquée Al Koutoubia de Marrakech qui s’est dotée de panneaux solaires dans le cadre de ce projet écologique et novateur visant à lutter contre le réchauffement climatique.

Avec l’installation de ce nouveau système d’énergie, Al Koutoubia, chef-d’œuvre du XIIe siècle avec son minaret haut de 69 mètres, a été labellisée mosquée verte. Au pied de l’un de ses hauts murs se trouve un panneau électrique affichant les émissions de CO2 évitées, l’énergie produite cumulée et la puissance photovoltaïque actuelle.

Selon le chef du projet Jan-Christophe Kuntze de la « Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit » (GIZ), le Maroc est un « leader régional » en matière des énergies renouvelables avec le lancement de projets d’envergure comme le plus grand parc éolien en Afrique ou la centrale solaire géante près de Ouarzazate.

La GIZ est une entreprise fédérale allemande soutenant le gouvernement allemand dans la concrétisation de ses objectifs de coopération internationale pour le développement durable.

La « Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit » est présente au Maroc depuis 1975.