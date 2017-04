La détresse d’une ville trop longtemps laissée à l’abandon

Al Hoceima, vérités et mensonges

DIALOGUE. Une fois de plus, Al Hoceima est dans la rue. Entre séismes telluriques et désintérêt des pouvoirs publics, qui semblent avoir “perdu le Nord”, elle crie sa détresse. La structure administrative locale a été refaite. La plus belle cité du pourtour méditerranéen s’en remettra-t-elle?

Jamais Rabat ne s’est sentie aussi proche d’Al Hoceima, à près de 500 Km de distance. C’est cette ville, à l’extrême Nord-Est du Royaume, qui fournit un factuel social local aux relents politiques de dimension régionale. Devenue espace privilégié de protestation populaire, la rue ne désemplit plus à Al Hoceima. Il n’y a même pas eu de répit pour la visite programmée, le lundi 10 avril 2017, du tout nouveau ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit. La veille, dimanche 9 avril, l’appel des organisateurs à une nouvelle démonstration de rue semblait avoir été entendu.

Il faut juste savoir qu’à Al Hoceima les manifestations se suivent, se ressemblent, mais n’ont pas les mêmes noms. La toute dernière en date a été baptisée “Marche des linceuls”. Effectivement, les marcheurs masculins s’étaient enveloppés de draps blancs immaculés; alors que les femmes arboraient des foulards.

Selon le comité d’organisation, il y aurait eu une très forte participation de toutes les localités de la province. Une occasion pour le grand public de s’habituer à des noms jusqu’ici pas très familiers tels Imzouren, Bni Bouayach, Bni Boufrah, Imbraten, entre autres.

Un indicateur qui permet d’évaluer l’influence des donneurs d’ordre de mobilisation auprès de la population. Le message du ministre devait réaffirmer la détermination de l’État à adopter et à mettre en oeuvre une stratégie socio-économique régionale qui soit la plus proche possible des réalités géographiques et historiques du Rif.

Amalgame et manipulation

Une politique qui a pour maîtres mots le dialogue direct avec la population, sans forcément passer par des élus locaux qui ne semblent pas être au top de leur popularité. Ainsi que l’intégration, autant que faire se peut, des gens de la région dans l’administration publique. Il est évident que cette ligne de conduite devra s’insérer dans une régionalisation de solidarité inter-régionale.

En fait, cette approche a été définie par Mohamed Hassad, ex-ministre de l’Intérieur. Son successeur, du reste rifain, n’aura aucune difficulté à suivre la même voie. Pour sa part, Ilyas El Omari, président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a versé dans le même sens. Il a appelé à organiser des concours pour permettre aux jeunes de la région de rejoindre la fonction publique. Il a également annoncé le lancement d’une étude de faisabilité de la double voie qui devra relier Tétouan à Al Hoceima. Un projet qui devait permettre un désenclavement économique relatif d’Al Hoceima. De même qu’il a insisté sur la nécessité d’être à l’écoute des poplations et de leurs doléances.

Il n’y a même pas eu d’échauffourées au cours de cette “marche des linceuls”, qui s’est conclue dans le calme et le civisme. Même s’il est vrai que les forces de l’ordre avaient pour consigne de ne pas intervenir, ne serait-ce que pour disperser un attroupement non autorisé sur la voie publique.

Les provocations sont nombreuses dans ce défilé ininterrompu de manifestations de rue. De temps à autre, des éléments foncièrement perturbateurs se mêlent aux manifestants pour agiter des drapeaux amazighs, brandir des portraits de Abdelkrim El Khattabi et balancer des slogans étroitement régionalistes et politiquement douteux.

A l’origine de ces manifestations à répétition, deux faits, au choix ou à la fois. La mort tragique du vendeur de poisson Mouhcine Fikri, broyé par une benne à ordure, le 28 octobre 2016, une affaire finalement élucidée par la justice. Et puis, il y a la commémoration durable de la mort de Abdelkrim El Khattabi, figure emblématique de la lutte anticoloniale et fondateur de l’éphémère “république du Rif”. Dans cette imbrication de faits historiques et géographiques, l’amalgame et la manipulation extérieure ne sont jamais trop loin.

Exteriorisation violente

Chaque fois que des comités interministériels visitent ces territoires de l’Est, des projets porteurs d’équipements de base et générateurs d’emplois sont mis en avant avec force chiffrite de financement et délai d’exécution.

Sans lendemain, disent les animateurs de ces mouvements de protestation. Ils en ont assez, surtout pour une région à fort potentiel d’immigration. Un ras-lebol qu’ils expriment par des descentes de rue, pas toujours pacifiquement. Le dernier exemple en date de ce type d’extériorisation violente remonte à ce dimanche printanier du 26 mars au soir. Un groupe d’individus, au retour d’une manifestation à la commune de Aït Youssef Ouali, ont attaqué à coups de pierres une résidence réservée à la police nationale à Imzouren et mis le feu à ses abords. Comme si la légèreté des hommes ne suffisait pas face à cette détresse chronique, la nature s’en est mêlée. Al Hoceima est régulièrement frappée de fortes secousses telluriques. Il y en a eu jusqu’en 2015 et 2016; mais la plus dévastatrice remonte à 2004, avec ses centaines de morts et de blessés et ses milliers de sans-abris. Les traces de ces séismes n’ont pas totalement disparu. Les plaies sociales qui en ont résulté sont parfois toujours ouvertes.

Un échéancier de rattrapage

Aujourd’hui, les déclarations d’intention ne sont plus de nature à calmer l’ardeur revendicative de ces populations du Nord, ni à absorber leur impatience légitime. Le wali de la région Tanger-Tétouan- Al Hoceima, Mohamed Yaâcoubi, est allé à la rencontre des principaux concernés, pas plus tard que le vendredi 7 avril courant.

Le premier représentant de l’autorité de l’État au niveau régional a fait le tour des communes et des entités tribales pour parvenir à un échéancier de rattrapage concret acceptable pour tous. Il est tout de même parvenu à convaincre ses interlocuteurs de suspendre leur projet de “désobéissance civile” qu’ils envisageaient de lancer dans la semaine.

Par contre, la disponibilité quelque peu tardive au dialogue n’a pas réussi à Mohamed Zhar, gouverneur de la province d’Al Hoceima, qui a été relevé de ses fonctions, le 28 mars 2017, par son ancien ministre, Mohamed Hassad, luimême réaffecté. Quant à Charki Draiss, ministre délégué à l’Intérieur, il a été tout simplement remercié.

Le lundi 10 avril 2017, Mohamed Fouzi, inspecteur général du ministère de l’Intérieur et gouverneur par intérim d’Al Hoceima, a procédé à l’installation des pachas et des caïds des différentes localités de la région. Il semblait être dans une posture désespérée de réparation des dégâts collatéraux d’une mauvaise gestion à la dimension d’une ville, Al Hoceima. Dommage pour une si belle cité, dont il suffit d’activer les atouts pour qu’elle se développe par elle-même