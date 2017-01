La délégation marocaine distribue des fournitures scolaires aux élèves d’une école

La délégation marocaine à la Coupe d’Afrique des Nations 2017 a visité, lundi, l’école « Mangomo » à Bitam et procédé à la distribution de fournitures scolaires et de cadeaux à ses élèves, a-t-on appris auprès de la FRMF.

Ainsi, les joueurs et le staff nationaux ont remis aux élèves de cette école, située près de la résidence des Lions de l’Atlas, des manuels, des fournitures scolaires, des ballons et des cadeaux, ajoute la même source, soulignant que cette initiative a été chaleureusement accueillie par les cadres de cette école et la population de la ville.

Les Lions de l’Atlas joueront, mardi, leur qualification aux quarts de finale de la face aux Éléphants de la Côte d’Ivoire au Stade d’Oyem (19h00 GMT).