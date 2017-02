Le délai de dépôt des dossiers de renouvellement des taxis a été prolongé

Plus de 11.000 petits taxis et 15.000 grands taxis ont bénéficié des subventions de renouvellement du parc des taxis dans le cadre du , soit 35% du parc national, a indiqué, mardi, le ministère de l’Intérieur. Grâce à l’adhésion positive des professionnels, ce Programme a suscité un grand intérêt et une forte affluence et permis la réalisation d’une amélioration significative au niveau du parc des taxis dans les différentes préfectures et provinces du Royaume, affirme le ministère dans un communiqué, ajoutant qu’en vue de donner aux professionnels n’ayant pas pu soumettre leur demande pour bénéficier de la subvention de renouvellement avant le 31 octobre 2016, il a été décidé de prolonger le délai de dépôts des dossiers pour bénéficier de cette subvention jusqu’au 31 octobre 2017.

Suite à cette décision, la voie est ouverte dans les différentes préfectures et provinces pour la poursuite du dépôt des dossiers de demande d’obtention de ladite subvention pour les deux catégories de taxis jusqu’au 31 octobre prochain, selon les mêmes conditions et procédures en vigueur lors de la période précédente, relève le ministère, précisant que ces conditions peuvent être consultées auprès des services des préfectures et provinces ou sur le portail électronique dédié à ce programme (www.taxijdid.ma).

Le lancement du Programme nationale de renouvellement du parc des taxis s’inscrit dans le cadre des mesures visant à développer et qualifier le service de transport via taxis et à améliorer les conditions de travail des conducteurs dans ce secteur, et en réservant une subvention financière pour chaque voiture d’occasion utilisée et répondant aux critères d’éligibilité, afin de les retirer et de les remplacer par une voiture neuve qui soit conforme aux conditions de sécurité et de confort requis pour le transport du nombre autorisé de passagers, ajoute la même source.