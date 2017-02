Découverte d’un sac en plastique suspect dans la gare Rabat-Ville

Le services de police de Rabat ont déclenché mardi le 7 février le protocole de sécurité en cas d’incidents et de menaces majeures après la découverte d’un sac en plastique suspect, abandonné près d’une poubelle sur le quai de la gare ferroviaire de Rabat-Ville, qui s’est avéré par la suite sans danger, indique la DGSN dans un communiqué.

Les services de sécurité de Rabat ont été alertés par une patrouille « Hadar » déployée à la gare de Rabat-ville sur la présence d’un sac en plastique abandonné qui pourrait contenir une substance suspecte, ce qui a nécessité l’intervention d’une équipe spécialisée dans les explosifs, des chiens policiers spécialisés, ainsi que des officiers de la police judiciaire et des techniciens de la scène du crime, a précisé la DGSN.

Le constat et l’expertise technique préliminaires ont démontré qu’il s’agit d’un sac contenant une bouteille en plastique emballée dans du coton, qui ne présente aucun danger sur la santé publique et ne contient aucune matière nocive. La bouteille en question a été transférée au Laboratoire national de la police scientifique pour plus d’expertise.

Une enquête a été ouverte par la police judiciaire pour déterminer les conditions d’abandon du sac dans cet endroit à travers l’exploitation des enregistrements des caméras de contrôle installées dans le lieu d’intervention, a noté la DGSN.