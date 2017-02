Déclaration du porte parole du Secrétaire général de l’onu sur Guergarate

Le Royaume du Maroc prend note avec intérêt de la déclaration, rendue publique le Samedi 25 février 2017, par le porte-parole du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, concernant la situation grave dans la zone de Guergarate au Sahara marocain, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération.

Le Maroc enregistre les recommandations et les appréciations du Secrétaire Général, qui sont conformes à la légalité internationale, souligne le communiqué.

Cette déclaration intervient à la suite de l’entretien téléphonique de Sa Majesté le roi avec S.E.M. Antonio Guterres, Secrétaire Général de l’Onu, le 24 février courant, ajoute la même source.

Dans ce contexte, et sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, et afin que la demande du Secrétaire général soit respectée et appliquée dans l’immédiat, le Royaume du Maroc procèdera, dès aujourd’hui, à un retrait unilatéral de la zone, précise le communiqué.

Le Royaume du Maroc espère que l’intervention du Secrétaire Général permettra de revenir à la situation antérieure de la zone concernée, de préserver intact son statut, de garantir la fluidité du trafic routier normal et, ainsi, de sauvegarder le cessez le feu.