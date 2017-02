Nous avons appris avec tristesse le décès de Mme Lahlou née Fatima Bennis, l’épouse de Kamal Lahlou, PDG du groupe média (Challenge, VH, Lalla Fatima et MFM Radio) survenu ce lundi 13 février 2017. En cette douloureuse circonstance, les collaborateurs de Maroc Hebdo présentent leurs condoléances attristées à Kamal Lahlou, à ses enfants Rafik, Nabil et Adil ainsi qu’à toute sa famille et implorent Dieu d’entourer la défunte de sa Sainte miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.