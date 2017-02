Décès de M’hamed Boucetta: Témoignage de Abderrahmane Youssoufi

Témoignage de Abderrahmane Youssoufi, ancien premier ministre à Maroc Hebdo :

« J’ai connu ssi Boucetta à Marrakech. On a poursuivi un cursus scolaire ensemble puis on s’est retrouvé en France. On a rejoint le mouvement national ensemble et l’action partisane. C’était un grand homme politique et un homme d’état hors pair. Il était l’ami de ssi Abderrahim Bouabid ancien premier secrétaire de l’USFP. Quand j’ai succédé à ssi Abderrahim c’est avec M. Boucetta que j’ai le plus travaillé pour préparer et mettre en chantier l’alternance. La perte de ssi Boucetta est immense … »