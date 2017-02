Décès de M’hamed Boucetta: déclarations de Hassan Aourid

Déclarations de Hassan aourid, ancien porte-parole du palais à Maroc Hebdo :

« Ce que je peux dire c’est qu’avec la mort de M’hamed Boucetta c’est tout un monument de l’histoire du Maroc qui s’en va. M. Boucetta à été un grand acteur de toutes les séquences historiques qui ont façonné et façonnent encore le Maroc. De la résistance à l’alternance, il était toujours là. L’administration marocaine c’est lui qui en a posé les jalons dans les années 50. La Moudawana en 2003/2004 c ‘est lui. L’aboutissement de l’alternance en 1998 il a eu sa part indéniable. La défense de l’intégrité nationale c’était son combat permanent. Il a été ministre des affaires étrangères pendant des périodes critiques du dossier du Sahara… M’hamed Boucetta est un modèle d’intégrité et d’engagement au service du pays.«