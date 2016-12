Décès du chanteur George Michael à 53 ans

Le chanteur britannique George Michael est décédé à son domicile à l’âge de 53 ans, a annoncé son agent dimanche soir.

« C’est avec grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami George est mort en paix à son domicile à Noël », relève l’agent du chanteur dans un communiqué.

George Michael a survécu à une pneumonie fin 2011, et a connu divers déboires liés à la drogue dans le passé.

Né dans l’est de Londres sous le nom de Georgios Kyriacos Panayiotou, le chanteur a d’abord connu le succès avec le groupe Wham! et des tubes comme « Wake Me Up Before You Go-Go », « Last Christmas » ou « Careless Whisper », avant de se consacrer à des albums en solo à partir de 1987.