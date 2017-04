Débat au Conseil de sécurité de l’ONU sur le dossier du Sahara

Le nouveau challenge d’Antonio Guterres

Le dossier du Sahara marocain est à l’ordre du jour du Conseil de sécurité. Après la présentation du rapport du Secrétaire général, Antonio Guterres, le 10 avril 2017, devant cette haute instance onusienne, quel va être dans le détail l’agenda? Un projet de résolution va être présenté par l’ambassadrice américaine, Nikky Haley, d’abord aux autres membres du “Groupe des Amis du Sahara occidental”, à savoir la France, la Russie, le Royaume Uni et l’Espagne. C’est pratiquement ce texte qui emporte la décision et qui est acté par la majorité des membres du Conseil de sécurité. Suivant des délibérations ainsi que des contacts informels. Puis cette procédure conduit à l’adoption d’une résolution.

Cette année, comment se présente donc ce dossier national? Des éléments nouveaux, fortement significatifs, se présentent; ils ne vont certainement pas manquer d’imprimer leur marque sur les termes de référence qui ont prévalu jusqu’à présent. Le premier d’entre eux est d’importance avec la fin de mandat de Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU durant huit ans (2008-2016) et la désignation de son successeur, Antonio Guterres. Ban Kimoon a reconnu un jour, en 2014, qu’il ne maîtrisait pas toutes les données de la question du Sahara… On a eu l’occasion d’en apprécier les conséquences.

Trancher avec la partialité

Qu’en est-il maintenant d’Antonio Guterres? Agé de 68 ans, il a une longue carrière politique derrière lui, au Portugal et à l’international. Dans son pays, il a été parlementaire durant plusieurs législatures avant d’être Premier ministre (1995-2002). Comme socialiste, il a dirigé le PS de 1992 à 2002. Des responsabilités qui ont compté pour son élection à la tête de l’Internationale socialiste (1999-2005). Un profil international qui s’est prolongé par ses fonctions de Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés durant une décennie (2005-2015). Tous ces paramètres-là en font un connaisseur reconnu des problèmes de la région, du différend Maroc-Algérie, bien sûr, mais aussi des problèmes des réfugiés dans les camps de Tindouf. Ainsi, malgré plusieurs recommandations du HCR qu’il a dirigées en direction de l’Algérie et des séparatistes, il n’a pas réussi à opérer le recensement des populations sur place. Celles-ci sont évaluées à quelque 40.000 en fait; des ONG retiennent un chiffre voisin; mais Alger et le Polisario s’obstinent à parler de plus de 150.000 personnes et ce pour des raisons qui ont été mises à nu par des motifs liés au détournement de l’aide alimentaire internationale.

Cela dit, dans quel état d’esprit se trouve le nouveau Secrétaire général de l’ONU? Il est acquis qu’il va trancher avec la partialité de Ban Ki-moon, qui était allé jusqu’à parler de territoire “occupé” à propos du Sahara marocain lors de sa visite à Tindouf, au début de mars 2016. Qu’il ait par ailleurs un capital relationnel avec des responsables marocains – soit dans le cadre des relations PS portugais– USFP ou dans celui de ses responsabilités gouvernementales– ne peut qu’aider à une appréhension plus juste du Maroc ainsi que de la légitimité de sa cause nationale. Pour autant, il faut se garder de toute approche simpliste et réductrice et ne pas évacuer qu’il est un organe exécutif d’une haute instance onusienne, le Conseil de sécurité. Tout cela, le Maroc ne l’ignore pas et il a jugé que son rapport était “globalement positif”.

“Modèle de développement spécifique”

Pourquoi? Parce que Antonio Guterres compte relancer le processus de négociations, pratiquement en panne depuis des années. Il entend le faire “avec une nouvelle dynamique et un nouvel esprit”. Il estime qu’il s’agit là de refléter l’orientation du Conseil de sécurité; et que l’objectif est de parvenir à “une solution politique mutuellement acceptable”. Telle a été depuis toujours la position de Rabat, réitérée devant toutes les instances onusiennes et les conférences internationales. Or, l’autre partie –découplée entre Alger le Polisario– s’en tient à une rigidité déclinée par l’activisme de la diplomatie du voisin de l’Est et dont la dernière illustration tourne à la provocation à Guerguerat.

Dans son rapport, le Secrétaire général de l’ONU fait référence à l’agenda politique du Royaume. Il note ainsi que les élections législatives du 7 octobre 2016 dans le Maroc et au Sahara se sont déroulées “sans incident”; que dans son discours du 6 novembre 2016, marquant le 41ème anniversaire de la Marche Verte, le Roi a souligné l’attachement et l’engagement des populations des provinces du sud à “leur nationalité marocaine” et au “système politique de la nation”, que celles-ci sont appelées à devenir un “modèle de développement spécifique” et “une plateforme de coopération économique entre le Maroc et l’Afrique”; et que “le Maroc restera ouvert et toujours prêt à engager un dialogue constructif afin de trouver un règlement politique définitif”.

Un constat d’échec

Depuis sa prise de fonctions le 1er janvier 2017, de quels éléments dispose le nouveau Secrétaire général? Christopher Ross n’a pas pu, au cours de l’année écoulée, reprendre et réactiver le processus de négociations entre les parties. Pour des raisons de calendrier –la COP 22 puis la tournée royale en Afrique– il n’a pas pu se rendre au Maroc. Mais on lui a fait aussi savoir que, malgré ces contraintes, il ne serait plus le bienvenu du fait de sa partialité à propos de la cause nationale. Si bien qu’il n’a pas eu d’autre choix, au final, que de dresser un constat d’échec de sa mission et de présenter sa lettre de démission, en date du 23 janvier dernier. Celle-ci n’entrera en vigueur qu’après son acceptation par Amtonio Guterres, ce qui explique qu’il soit encore présent à certaines réunions consacrées au Sahara. Mais une chose est sûre: il ne peut plus infléchir les termes de ce dossier comme il l’avait fait auparavant. Il est connu, soit dit en passant, que c’est le nouveau Secrétaire général de l’ONU qui lui a suggéré de se démettre au motif qu’il était devenu un obstacle de principe à toute réactivation d’un processus de négociation.

Nouveau cadre négociatoire

Désormais, ce qui complique la tâche du haut responsable onusien se décline sur plusieurs points. Le premier est le défi du mouvement séparatiste à Guerguerat, se mettant délibérément hors champ en bravant ainsi l’appel d’Antonio Guterres pour un retrait de ses éléments armés. En creux, le Maroc, lui, a fait montre de sa bonne volonté et de son souci de se conformer à cette recommandation; il a également autorisé le retour du dernier contingent des membres de la Minurso. Ainsi, le Conseil de sécurité et la communauté internationale sont à même de juger qui coopère et qui entrave la recherche d’une solution politique.

Le second élément nouveau du rapport de Guterres n’est pas le moins important. Référence est faite à la responsabilité du voisin de l’Est dans ce dossier du Sahara marocain: “L’Algérie et la Mauritanie, en tant que pays voisins, peuvent et devraient effectuer des contributions importantes à ce processus”, a-til relevé. Voilà qui conforte la thèse constante de Rabat quant aux véritables termes de cette question relevant d’un différend artificiel avec ce pays.

Quelles initiatives compte prendre Antonio Guterres? Nommer, pour commencer, un nouvel envoyé personnel –ce sera Horst Köhler, ancien président allemand, 74 ans, issu du parti chrétien démocrate de la chancelière Angela Merkel.

Puis proposer un nouveau cadre négociatoire, avec une méthodologie et, sans doute, un schéma de travail d’accompagnement. Le Maroc est dans une totale disposition à faire réussir ce processus, sur la base des paramètres de son initiative d’autonomie interne saluée par le Conseil de sécurité depuis avril 2007. Avec son admission à l’Union Africaine, à la fin janvier 2017 et sa politique de régionalisation avancée, sa position est davantage consolidée sur le plan diplomatique.