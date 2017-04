De moins en moins de recettes pour la presse écrite

Le marché publicitaire marocain estimé à 3,4 milliards de dirhams

À quand un observatoire de la publicité au Maroc? Le besoin se fait tellement pressant que les estimations annoncées par tel ou tel organisme se contredisent ou ne satisfont pas à l’exactitude scientifique. Une exactitude qui servirait à expliquer les raisons de la compression de la part du gâteau réservée à la mère des médias, la presse écrite. Mais voilà, bonne nouvelle! L’idée de création d’un observatoire, née, germée et développée au sein de l’Union des agences conseil en communication (UACC), n’en est plus au stade de projet. Elle se concrétisera, selon Aissam Fathya, directeur général de Kenz Média et membre de l’UACC, avant la fin de l’année 2017.

Un ouf de soulagement puisqu’à ce jour, les estimations et les chiffres révélés sont encore loin de la réalité. Il y a quelques jours, une rencontre organisée par l’Association marocaine du marketing et de la communication, sous le thème: «Le marché publicitaire au Maroc, entre contraintes et transformations», a fait savoir que l’investissement total du marché marocain d’achat d’espace publicitaire est estimé en net à 3,4 milliards de DH, en 2016. On dit bien «estimé», pas évalué. La nuance s’impose. Cet investissement est dominé par la télévision et l’affichage à 30% chacun, la radio draine 25% et la presse écrite se situe à moins de 15%. Ce sont les espaces digitaux qui ont connu une forte progression en raison de la disponibilité de l’Internet et de la démocratisation des journaux électroniques, soulignent les membres de cette association.

Le digital en progression

Pour Aissam Fathya, le marché publicitaire est un marché jeune qui n’a pas encore atteint ses limites. Malheureusement, pour l’heure, dit-il, «nous n’avons pas de chiffres qui reflètent la réalité de ce marché, car qui va faire une étude détaillée de tous les médias locaux et étrangers qui reçoivent les investissements publicitaires et qui va évaluer l’argent qui transite par Google et par Facebook et dans les télés panafricaines, à titre d’exemple?». En revanche, soutient ce professionnel chevronné, ce dont on dispose pour l’instant, c’est un baromètre établi par le cabinet Imperium Media, qui avance le chiffre de 714 millions de dollars en 2016, un chiffre qui ne tient pas compte des dégressifs, réductions, gratuités… accordés par les médias aux annonceurs et agences.

Un marché fragile

Le directeur général de Kenz Media ajoute par ailleurs que, depuis 2013, année où la progression a atteint un taux historique de 13%, le marché publicitaire ne progresse plus à deux chiffres: 4% en 2014, 8% en 2015 et 4% en 2016.

Normal, quand on constate que le gâteau est presque le même alors que les prétendants à des parts deviennent de plus en plus nombreux. Un autre constat non-négligeable à relever: 30% des investissements sont accaparés par les dix premiers annonceurs, ce qui veut dire que le marché est oligopolistique et fragile étant donné qu’une petite crise est susceptible d’affecter sérieusement les médias et que les petites et moyennes entreprises ne pèsent pas encore beaucoup dans ces investissements.

Quid de la presse écrite? En 2012, sa part du gâteau était de 23%. Aujourd’hui, à fin 2016, elle n’est que de 14%. Le digital a eu certes un impact négatif sur cette évolution, mais pas seulement! Pour Aissam Fathya, le mal est ailleurs: Il est lié à la faiblesse chronique de lecture qui caractérise la société marocaine.

Et ce n’est pas Asmae Ouazzani Hassani, directrice générale de l’OJD (Organisme de Justification de la Diffusion) Maroc qui dira le contraire. «Il est vrai que le Marocain ne lit pas beaucoup. Depuis trois ans, la baisse des ventes des journaux et magazines, tous périodiques confondus, a été en moyenne de 15 à 20%. Dans certains cas, elle atteint plus de 35%. Certains supports refusent le contrôle de l’OJD Maroc de peur de dévoiler les chiffres réels de leurs ventes en arguant que cela ne sert à rien de dévoiler ces chiffres et que les annonceurs ne leur exigent pas des comptes OJD qui demeurent incontournables pour le traitement d’un dossier de subvention du ministère de la Communication », conclut-elle sur un ton navré