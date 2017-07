La ville de Dakhla s’apprête à accueillir la 8ème édition du championnat mondial de Kitesurf « Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla 2017 », qui aura lieu du 18 au 23 juillet courant, avec la participation d’une cinquantaine des meilleurs riders du monde.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation sportive internationale, organisée par l’Association lagon Dakhla et la GKA (Global Kitesports Association), sous l’égide de la Fédération Royale Marocaine de Voile et le World Sailing Federation, se déroulera sur la plage de Foum Labouir, l’un des meilleurs spots pour la pratique du surf et du Kitesurf, précisent les organisateurs.

Après Tarifa (Espagne), Dakhla constitue ainsi la deuxième étape du GKA Kite-surf Wolrd Tour. Elle sera suivie par les étapes de Fuerteventura, l’Italie, l’île Maurice et le Brésil.

Parmi les riders internationaux attendus à cette manifestation, figurent l’Italien Airton Cozzolino, Matchu Lopes du Cap vert et le Portugais Paulino Pereira.

De nombreuses activités sportives, ludiques et de sensibilisation à l’environnement sont également programmées au profit des jeunes et des enfants de la région sur la plage de Foum Labouir, avec l’organisation d’opérations de nettoyage de la plage, ainsi que des sessions d’initiation au Kitesurf animées par des riders et des moniteurs spécialisés.

Le championnat Mondial de Kitesurf de Dakhla « Prince Moulay El Hassan GKA Kite-Surf World Tour Dakhla 2017 » s’impose désormais comme un rendez-vous incontournable, contribuant au rayonnement sportif et à l’attractivité touristique de cette région si riche en potentialités.

Riche d’une dizaine de sites adaptés aux différentes pratiques de glisse en mer, la péninsule de Dakhla s’est forgée une notoriété mondiale de « paradis des sports de glisse » et a vu se défiler sur ses vagues à maintes reprises des champions de monde de windsurf, kitesurf et de planche à voile.