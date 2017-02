Dakar : Le Maroc élu membre de l’Union africaine de radiodiffusion

Le Maroc a été élu, jeudi à Dakar, membre de l’Union africaine de radiodiffusion (UAR), lors de la 10è Assemblée générale de cette instance panafricaine.

Cette élection a eu lieu suite à un vote à l’unanimité des 28 délégations de l’UAR présentes aux travaux de cette réunion qui prend fin vendredi.

L’audiovisuel public marocain, à travers ses composantes, en l’occurrence la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et Soread 2M a sollicité l’UAR pour l’adhésion du Royaume au sein de cette association qui regroupe 48 membres et ce, après avoir été invité par l’UAR à assister aux travaux de son Assemblée générale.

L’Assemblée générale a entériné cette adhésion et organisé en l’honneur de la délégation marocaine, composée de MM. Taleb Barrada, ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Sénégal, Mohamed Ayad, directeur général de la SNRT, Salim Cheikh, DG de SOREAD 2M et Jamale Dine Naji, DG de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), une cérémonie d’accueil officiel.

A cette occasion, le DG de l’UAR, Grégoire Ndjaka a déclaré que l’adhésion du Maroc à l’UAR »représente un moment fort dans la vie de notre union. Elle vient en droite ligne de la politique panafricaine de SM le Roi et du retour du Maroc au sein de l’Union Africaine ».

«Nous pensons que les médias publics marocains ont beaucoup à apporter dans le cadre de la coopération continentale grâce à leur professionnalisme reconnu de tous», a-t-il ajouté.

De son côté, M. Salim Cheikh a fait savoir que «l’adhésion du Maroc à l’UAR permettra à notre pays de contribuer aux échanges d’expériences entre les médias africains, à la défense des intérêts des médias des pays membres, à la promotion des échanges de programmes entre les télévisions et d’œuvrer ainsi au rapprochement entre les peuples africains».

Pour sa part, M. Taleb Berrada a relevé que l’adhésion du Maroc à l’UAR s’intègre dans le cadre de la vision globale de SM le Roi Mohammed VI pour un retour du Royaume au sein de la famille institutionnelle africaine.

«Ce retour est tout à fait naturel, parce que le Royaume du Maroc dispose de racines africaines et garde particulièrement des liens solides avec l’ensemble des pays africains, y compris les organisations continentales», a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

«Le Souverain a mis en place une politique africaine dès son accession au trône de Ses ancêtres et a su mener une vision particulière dans le cadre de la coopération Sud-Sud, laquelle a permis d’asseoir des partenariats solidaires, actifs et agissants dans plusieurs secteurs dans lesquels le Maroc dispose d’une expertise avérée», a-t-il indiqué. «Il est normal que nous soyons présents dans ces organismes, ce qui renforcera davantage cet esprit de coopération sud–sud et ce partenariat du Royaume avec le continent», a-t-il encore dit.

La 10è Assemblée générale de l’UAR se penche principalement sur l’adoption du compte-rendu de la 9è session de l’AG, la présentation des activités de l’union et l’examen du budget 2017. En plus, deux symposiums sont prévus à cette occasion, le premier sur «l’engagement des gouvernements africains dans la gestion et le financement du mouvement sportif sur le continent» et le second sur «l’avenir des médias de service public à l’heure de la numérisation».