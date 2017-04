Qui est d’accord sur quoi? Qui s’oppose à quoi?

On a attendu le gouvernement, qui a fini par se constituer. Depuis, on scrute l’horizon des alcôves politiques de Rabat et extension, pour savoir à quelle sauce cet Exécutif sur le tard va nous gouverner.

Comme dirait Mustapha Ramid, qui a pleuré à chaudes larmes sa magistrature perdue, « la comparution » de Saâd Eddine El Othmani devant le parlement, prévue pour le vendredi 14 avril 2016, a été reportée. C’est plutôt bon signe. Une primeur déclaratoire de cette importance mérite plus ample réflexion.

De toute façon, cela confirme notre rapport au temps politique, immensément élastique, qui commande nos réflexes et nos us et coutumes. Ce « toujours un peu plus de délais dans la prise de décisions » nous permet d’insérer quelques interrogations, en espérant que ça ne soit pas à temps perdu.

Les fondateurs d’outre-tombe de la démocratie ont décrété que ce système de gouvernance, obstinément bipède, a besoin d’un double appui pour vivre et prospérer: une majorité qui gouverne et une opposition qui s’oppose. D’où une double question pour faire jeu égal: Qui est d’accord sur quoi dans ce ménage gouvernemental à six? Et qui s’oppose à quoi, à qui et avec qui?

Dès après la nomination de Saâd Eddine El Othmani, le crieur public auprès du carré politique avait appelé les postulants à une présence dans l’ex futur gouvernement à se faire connaître. Ruée sur la présidence du Conseil.

Tous les tenants d’une enseigne partisane voulaient y être. Sans savoir sur quelle ligne politique ils allaient se mettre en commerce dans un collectif en construction. Le bon sens aurait voulu d’abord une négociation sur un programme commun, avant tout engagement de participation ou pas. À l’évidence, le sens commun n’a pas une place de choix dans une “authenticité” démocratique comme la nôtre.

Quelques exemples à titre d’illustration pédagogique. Qu’est ce qui peut réunir l’USFP et l’UC, ou le PPS et le PJD dans un mariage bizarrement catholique? Seul le RNI peut se coltiner à qui que ce soit, pour peu que le pragmatisme politique soit strictement indexé sur le chiffre d’affaires. Plus homogène que ce rassemblement, il n’y en a pas de mémoire d’Homo sapiens.

Il faut reconnaître au PAM d’avoir annoncé la couleur dès le début. Pas de cohabitation à l’Exécutif avec le PJD, quel que soit le cas de figure d’une alliance majoritaire.

Pour les promoteurs de ce parti, c’est la chefferie ou rien. Pour remplir ce rien, le PAM devra faire avec l’Istiqlal, un compagnon contraint et forcé qui s’est retrouvé dans l’opposition faute d’être au gouvernement comme il le souhaitait ardemment. Estce mieux que rien ou mieux vaut rien? Voire.