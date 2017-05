La cybercriminalité se concentre sur l’industrie et le secteur financier

Une grande menace pour l’économie marocaine

L’explosion des nouvelles technologies est, certes, porteuse de bénéfices pour l’économie marocaine: rapidité de transmission de l’information, efficacité électronique et productivité assurée. Mais elle s’accompagne, comme dans tous les autres pays, d’un risque majeur: la cybercriminalité.

Un phénomène nuisible qui se développe à une vitesse vertigineuse, ces derniers temps. A en croire des chiffres récents, les industries de transformation et le secteur financier représentent plus de 45% des secteurs ciblés par les attaques cybercriminelles. Ils sont suivis de l’information et la communication avec 20% des activités visées par la cybercriminalité. Ainsi, force est de constater qu’il est loin le temps où les entreprises pouvaient se contenter d’un antivirus pour protéger leurs systèmes d’information. «Plus les nouvelles technologies se développent et plus le champ de la cybercriminalité s’élargit», nous explique Driss Benkhadir, un des grands spécialistes de la cybersécurité. Les nouvelles options qu’offrent désormais Internet, en général, et la mobilité, en particulier, rendent les entreprises de plus en plus vulnérables. Lors d’une conférence, le jeudi 13 avril 2017 à Casablanca, M. Benkhadir, qui travaille pour le compte d’un cabinet international spécialiste en sécurité informatique, a expliqué que la vulgarisation des terminologies informatiques a beaucoup facilité la tâche des hackers, qui n’hésitent pas à manipuler les codes accessibles sur internet.

En 2017, plusieurs nouveaux types d’attaques sont prévus. Il s’agit, en premier lieu, des menaces dites «fantômes», qui ciblent les objets connectés (caméras, netcam et téléviseurs). C’est, principalement, le type d’attaques qui a paralysé les plus grands sites électroniques tels ceux de Twitter, Netflix, Amazon, New York Times ou encore CNN en octobre 2016. Les professionnels de la cybersécurité craignent également des attaques dans le Cloud et des attaques pilotées par les États.

Formations spécialisées

«Pour se protéger, l’entreprise marocaine n’a pas le choix. Elle doit être préparée et équipée pour sécuriser ses données et son périmètre», estime Driss Benkhadir. Plusieurs entités internationales spécialisées en sécurité informatique, telles Westcon-Comstor, organisent des formations spécialisées en cybersécurité avec l’intervention d’experts mondiaux. Une première formation a été organisée à Paris en février dernier et une deuxième sera organisée au Maroc dans les prochains mois. Une manière de sensibiliser les entreprises marocaines à l’enjeu de cette protection informatique.

C’est probablement l’unique moyen pour endiguer les risques dévastateurs de la cybercriminalité sur leurs systèmes d’information.