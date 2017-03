Croissance économique : Bank Al-Maghrib table sur 4,3% en 2017

La croissance économique devrait s’établir à 4,3% pour l’année 2017, avant de revenir à 3,8% en 2018. C’est ce qu’a annoncé mardi, Bank Al-Maghrib (BAM) à l’issue de la 1ère réunion trimestrielle du Conseil de BAM de l’année 2017.

La Banque centrale attribue cette évolution à un rebond de la production céréalière à 78 millions de quintaux et un accroissement de la valeur ajoutée agricole de 11,5%.

D’après la même source, le Produit intérieur brut (PIB) non agricole devrait, quant à lui, progresser de 3,4% en 2017. En 2018 et sous l’hypothèse d’une campagne agricole moyenne, la croissance agricole reviendrait à 2,5%, tandis que le PIB non agricole s’améliorait de 3,9%.

Par ailleurs, la Banque centrale maintient inchangé à 1,1% l’estimation du taux de croissance en 2016, notant que ce taux reflète une contraction de 10,1% de la valeur ajoutée agricole et une progression de 2,5% du PIB non agricole.