Crédit du Maroc accorde une subvention de 100.000 dirhams à l’association INSAF

Dans le cadre de son engagement RSE, Crédit du Maroc a signé, le 15 février 2015 à Casablanca, un accord de subvention avec l’association Insaf. Après la signature de l’accord, le président de Crédit du Maroc, Baldoméro Valverde, a effectué une visite des locaux de l’association, qui milite pour les droits des mères célibataires et contre le travail des filles mineures.

D’un coût de 100.000 dirhams, cette subvention permettra d’appuyer l’action d’Insaf, qui a réussi, depuis sa création en 1999, à venir en aide à plus de 2.000 bébés sauvés de l’abandon et à près de 300 filles retirées du travail domestique et réinsérées dans leurs familles et à l’école.