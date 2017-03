Création de la Fédération Marocaine de la Spéléologie

Ce n’est pas parce que vous êtes quelquefois allé vagabonder dans une grotte que vous pouvez pour autant vous prétendre spéléologue. Autrement, vous risqueriez d’être repris par Pr Mamoune Amrani Marrakchi. “Il y a une grosse différence entre la spéléologie et ce que j’appelle la grottologie, nous explique-t-il. Vous pouvez très bien aller vous promener dans une grotte et en profiter pour faire un peu d’exercice; je n’ai rien contre, c’est même une excellente chose pour la santé. Par contre, la spéléologie, c’est une autre paire de manche. Comme son nom l’indique, c’est d’abord une science, et pour être spéléologue, il faut nécessairement avoir un objectif scientifique en point de mire. Cela, il faut le préciser.”

