Coup d’envoi à Marrakech du Forum « Ibrahim Governance Week-End »

Le Forum “Ibrahim Governance Week-End” a ouvert ses travaux, vendredi soir à Marrakech, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, avec la participation d’éminentes personnalités nationales et internationales.

La cérémonie d’ouverture de cette édition, a été marquée par un message adressé par SM le Roi Mohammed VI aux participants, et dont lecture a été donnée par M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi.

Le Souverain a affirmé qu’une Afrique organisée, solidaire et portée par une gouvernance efficiente est en mesure d’offrir les biens politiques, économiques et sociaux auxquels aspirent légitimement ses habitants.

SM le Roi Mohammed VI a aussi souligné qu’une gouvernance optimale du continent devrait découler d’une combinaison réussie et cohérente d’expériences extérieures adaptées, de modes opératoires internes renouvelés et de pratiques innovantes à l’échelle du Continent.

“Néanmoins, les modèles de gouvernance établis par ailleurs ne sauraient, en l’état, y être importés ou imposés car ils émanent d’une accumulation historique spécifique et d’itinéraires particuliers”, a indiqué SM le Roi, faisant observer que ces modèles pourraient, en revanche, être utilement adaptés et ajustés au contexte africain afin de leur assurer pertinence opérationnelle et appropriation collective.

Le Forum “Ibrahim Governance Week-End” qui se poursuit jusqu’au 9 courant, réunit les participants issus de la sphère politique, du monde des affaires, des médias et de la société civile pour discuter de l’avenir de l’Afrique.

“Cette grand-messe, événement phare de la Fondation Mo Ibrahim, est organisée chaque année dans une capitale africaine différente pour discuter les défis du leadership et de la gouvernance en Afrique.

Elle vise à associer un public plus large au travers d’évènements ouverts à tous au cours du week-end et mêlant musique, art et sport avec quelques-uns des meilleurs talents d’Afrique.

L’édition de cette année revêt un caractère particulier, puisque la Fondation célèbre dix années d’efforts pour placer la gouvernance et le leadership au centre des débats autour du développement.

Lors de cet événement, une journée entière sera consacrée au Forum Ibrahim, durant laquelle plusieurs sessions seront organisées autour des thèmes liés à l’Afrique, notamment “Quelle croissance pour la jeunesse africaine: inclusive et créatrice d’emplois”, “un point de bascule pour l’Afrique” et “l’attrait de l’extrémisme violent et des migrations”.